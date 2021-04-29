Европарламент пообещал России новые санкции, но реальной силы «грозные резолюции» не имеют

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признался, что реализовать предлагаемые инициативы на практике - как минимум затруднительно, а то и вообще невозможно. Фото: REUTERS

После принятия резолюции Европарламента, призывавшей отключить Россию от платежной системы SWIFT, остановить строительство «Северного потока-2» и «наказать» нескольких российских политиков, в Брюсселе под занавес апрельской сессии решили разродиться еще одним пространным документом.

А что еще оставалось делать после того, как глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признался, что реализовать подобные инициативы на практике - как минимум затруднительно, а то и вообще невозможно. SWIFT – это частная компания, а «Северный поток» слишком много значит для многих стран.

В итоговой резолюции парламентарии порекомендовали выработать «новый стратегический подход в отношениях с Россией».

- Европарламент призывает Совет ЕС и верховного представителя разработать новый стратегический подход в отношениях Евросоюза и России, который должен больше поддерживать гражданское общество, усиливать контакты между народами и проводить четкие рамки для сотрудничества с российскими государственными субъектами, - подчеркивается в документе.

В переводе с бюрократического языка на обычный это означает: поддерживать деятельность прозападных НКО в России и продолжать санкционное давление на российские власти, если они не подчинятся требованиям Брюсселя.

Правда, не стоит забывать, что резолюции Европарламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Сколько их, таких «грозных», уже сотрясали воздух в прошлом...

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