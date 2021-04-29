Призеры Московского кинофестиваля 2021: Румынская «#засранка» покорила жюри

Кадр из фильма «#засранка» режиссера Андрея Хуцуляка.

Румынская сатира под названием «#засранка» (#dogpoopgirl) Андрея Хуцуляка выиграла сразу два приза у жюри ММКФ, в которое входили филиппинский режиссер Брильянте Мендоза, любимый у нас сербский актер Милош Бикович, бразильский режиссер Карим Айнуз, российские композитор Юрий Потеенко и режиссер Нигина Сайфуллаева.

Картина в более лёгкой весовой категории продолжает актуальную линию фильма «Неудачный трах, или Безумное порно», победившего в этом году в Берлине. В центре истории - тоже злоключения героини, которую угораздило попасть в сеть с нежелательным для ее имиджа «контентом». Речь вроде бы не идет о чём-то существенном: подумаешь, кто-то снял, как в метро наблевала ее собака и она не убрала за ней, ибо нечем было убрать. Но началась широкая общественная дискуссия и травля, за которой последовали оргвыводы в виде увольнения с работы и тому подобные непредвиденные и неприятные сюрпризы. Легкий, остроумный фильм намеренно сгущает краски, рисуя современную онлайн-жизнь чередой русских горок, когда неизвестно что ждёт на повороте, но ничего хорошего точно не ждет. Жюри ММКФ так полюбилась маленькая «#засранка», что оно присудило ей не только главный приз, благородного «Золотого Святого Георгия», но и награду за лучшую женскую роль - ее получила актриса Андрея Грэмоштяну.

Второй по значению, специальный приз жюри достался тоже весьма легкомысленным немецким «Кровопийцам» Джулиана Радлмайера. Фильм, имеющий подзаголовок «марксистская вампирская комедия», - это условная, театральная, на грани самодеятельности абсурдистская комедия, чьи герои-капиталисты, будучи вампирами, натурально высасывают кровь из эксплуатируемого ими пролетариата. Время действия обобщено авторами, недвусмысленно намекающими на всесильность и верность марксистского учения и в сегодняшних обстоятельствах.

«Кровопийцы» Джулиана Радлмайера получили специальный приз жюри ММКФ.

Иранский актер Сохейл Гханнадан, сыгравший заглавную роль в фильме Нушин Мераджи «Сын», удостоен приза за лучшую мужскую роль. Его персонаж - наделенный избыточным весом сорокалетний Фарид, всю жизнь проживший со своей матерью. Когда она умирает, сын не в силах с ней расстаться и прячет ее труп в холодильнике.

Нушин Мераджи в фильме "Сын".

Приз за лучшую режиссуру справедливо достался российскому режиссеру Алексею Федорченко за фильм под названием «Последняя «Милая Болгария» - прихотливую экранизации повести Михаила Зощенко «Перед восходом солнца». Ее действие разворачивается параллельно в двух временных пластах. Во время Великой Отечественной, когда в эвакуацию в город Алма-Ата прибывает молодой биолог Леонид, намеревающийся продолжить тщетные усилия своего отца по выведения сорта яблок «Милая Болгария». И в дореволюционные и постреволюционные годы - именно в это время жил писатель Курочкин, чьи рукописи биолог находит в печи своей комнаты в коммунальной квартире. За образом Курочкина, бесследно перемолотого советской репрессивной машиной, скрывается сам Зощенко - нашему кино давно пора рассказать о трагической судьбе этого считающегося большим весельчаком писателя. «Милой Болгарии» несомненно уготована долгая жизнь: этот многослойный, наваристый, визуально насыщенный фильм можно будет пересматривать не раз и не два.

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