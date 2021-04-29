В России построят почти 600 новых отелей и курортов: В правительстве рассказали, как изменится туризм за 10 лет

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко представил новый нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства».

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко 29 апреля представил новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». О деталях нацпроекта рассказали также глава Ростуризма Зарина Догузова и генеральный директор «Корпорации Туризм.РФ» Сергей Суханов.

Внутренний туризм - тема актуальная и даже модная. О ней говорят как на самом высоком уровне (Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию уделил туризму много внимания), так и в соцсетях, дома, с друзьями.

Что планируют сделать, что поменять, что построить по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства»?

140 МИЛЛИОНОВ ОТПУСКОВ

Главная наша цель – обеспечить возможность качественного и доступного отдыха в России для всех граждан. И прежде всего, для семей с детьми. Мы исходим из того, что наши дети должны регулярно путешествовать по стране, укреплять здоровье на российских курортах. Уже в этом году на отдых в стране на льготных условиях – с компенсацией 50% стоимости путевки - отправится 357 тысяч детей. В горизонте 10 лет каждый ребенок будет иметь возможность два раза в год путешествовать по России, - подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

В планах чиновников - чтобы к 2030 году туристы совершали 140 миллионов поездок по России каждый год. Для сравнения: сейчас внутренний турпоток 65 миллионов поездок. Уточним на всякий случай: в статистике учитывают не туристов, а именно поездки. При желании и наличии денег за год можно отдохнуть не один раз: в новогодние каникулы, на майские, в летние каникулы, а между длинными путешествиями ещё и на выходные куда-нибудь съездить.

Мы смотрим на страну с точки зрения туризма как на единое целое: туристу не важно, где начинаются и где заканчиваются границы субъектов. Мы подготовим туристический мастер-план всей России. Впервые в современной истории - спланируем туристическое пространственное развитие всей страны. В этом году мы начинаем делать 3 мастер-плана макротерриторрий – это Крым, включая Севастополь, Дальний Восток и Золотое Кольцо, - поделилась деталями руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

МЫ ЕЗДИМ МНОГО, А К НАМ МАЛО

Важная тема - деньги. Из федерального бюджета на нацпроект потратят 529 млрд рублей. Ещё 66 миллиардов выделят регионы.

За 10 лет корпорация «Туризм.РФ» привлечет 1,7 трлн рублей частных инвестиций. За счет этого построим 582 объекта. В их число входит 298 гостиниц и санаториев, а также 284 комплексных туристических проекта. Это горнолыжные, бальнеологические, развлекательные и пляжные комплексы, - добавил Сергей Суханов. Первые договоры подписаны уже 29 апреля: на строительство отелей, эко-курортов и горнолыжных комплексов в Адыгее, Карелии, на Камчатке, в Костромской, Свердловской и Омской областях.

Наши туристы на шестом месте в мире по активности в международных туристических поездках. А иностранцы к нам слабо приезжают – по въездному туризму мы на 35 месте, - привёл красноречивые цифры вице-премьер Дмитрий Чернышенко. - За россиян идет настоящая война на международном рынке, русского туриста обожают в Турции, Греции, Испании, Таиланде, Вьетнаме, Египте. Это большой и привлекательный рынок для любой страны. Надо, чтобы этот рынок остался у нас, чтобы люди, заработавшие деньги в России, имели желание и возможность тратить их в России.

НОВЫЕ ЧАРТЕРЫ И НОВЫЙ ЗАКОН

Нацпроект состоит из трех проектов: «Развитие туристской инфраструктуры», «Повышение доступности туристских услуг», «Совершенствование управления в сфере туризма».

С инфраструктурой всё понятно: нужна! До 2024 года на российских курортах появятся 4 тысячи новых гостиничных номеров в отелях под российскими и международными брендами.

Вкладывать в туризм должно стать выгодно и интересно. В нацпроекте для крупного бизнеса предусмотрены льготные кредиты – данная мера заработает уже с этого года и позволит инвесторам строить или реконструировать отели, привлекая заемные средства по ставке 3-5% годовых на конкурсной основе, - сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Повышение доступности - программа туристического кешбэка, ставшая очень популярной. Вплоть до 2024 года на неё будут выделяться 5 млрд рублей каждый год. Хотя условия акции наверняка будут меняться. Но речь не только о кешбэке.

Мы уже тестировали сотрудничество с туроператорами по чартерным программам внутри страны и видим, что авиачартеры позволяют в 1,5-2 раза снизить стоимость поездки в отпуск. Каждый человек, который мечтает посмотреть Алтай, Байкал и иные дальние уголки нашей страны, сможет сделать это по конкурентной цене. Уже в этом году будет запущено не менее 12 таких чартерных направлений.

Новый закон о туризме Ростуризм планирует внести в Госдуму до конца 2021 года.

В федеральном проекте «Совершенствование управления в сфере туризма» собраны меры, которые позволят, по сути, выстроить саму отрасль – от совершенствования законодательства до подготовки кадров, сделать ее современной и отвечающей требованиям туристов и бизнеса. Мы должны будем ответить на такие вопросы: безопасно ли в отпуске жить в гостевом доме или нет, каким должен быть гид-экскурсовод или инструктор-проводник и на какие вопросы уметь ответить, какой набор услуг вам полагается в отеле 3*, а какой в 5*, - разъясняет Зарина Догузова. Также будут обновлены или созданы заново стандарты для пляжей, кемпингов, туристических маршрутов, речных круизов, экологических маршрутов.

ЦИФРЫ

4,7 миллиона рабочих мест будет создано в туристической отрасли к 2030 году - в 2,5 раза больше, чем сейчас.

$22,5 миллиарда составит экспорт туристических услуг (то есть расходы иностранных гостей на путешествия по России).

Из презентации нацпроекта.