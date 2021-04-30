Притча о трех мудрецах и одной красивой девушке без комплексов

Женщина многолика, подобно Шиве, и подвижна, словно колесо Сансары. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Часть 1

Однажды снедаемый страстями юноша пришел к Учителю и спросил:

- Подскажи мне, о Учитель, каков путь познания сути Женщины?

- А тебе зачем? - уточнил Учитель, не выходя из нирваны.

- Просто пришла пора, - ответил юноша. - Я чувствую это.

- Ну тогда слушай, - сказал Учитель. - Женщина многолика, подобно Шиве, и подвижна, словно колесо Сансары. Делай вид, что она тебе неинтересна, даже когда ты обуреваем страстью к ней. И она рано или поздно станет твоей. Возьми этот Магический свиток и следуй его советам.

- Спасибо, учитель, - сказал юноша и отправился искать свою Единственную. Он нашел ее довольно быстро - симпатичную, смешливую, общительную. Это Женщина Моей Судьбы, решил юноша. А придя домой после первой встречи с нею, решил почитать свиток. Там он увидел Мудрость: «Ни в коем случае не показывай девушке своих чувств. Будь мил, общителен, но после знакомства на время затихни и не звони ей три дня. Она сама поймет, насколько ты важен для нее, начнет волноваться и думать о тебе днем и ночью. А когда ты наконец позвонишь, будет готова сама броситься в твои объятия».

Юноша закрыл глаза и погрузился в медитацию сроком на три дня. А на четвертый день позвонил Женщине Своей Судьбы и предложил ей встретиться. Но она отказалась. Потому что за эти три дня она успела познакомиться еще с одним юношей, который не читал Свиток, а потому не стал выделываться и позвонил ей на следующий день после знакомства, пригласил ее покататься на велосипедах по вечно хорошеющей вечерней Москве и даже осмелился ее поцеловать. «Ну и на фига мне нужны чуваки, которые по три дня не звонят? - подумала девушка. - Этот, между прочим, очень даже ничего».

А наш юноша до сих пор перечитывает Свиток в поисках ответов.

Часть 2

Однажды снедаемый страстями юноша пришел к ребе и спросил:

- Подскажи мне, о ребе, каков путь познания сути Женщины?

Ребе задумчиво изрек:

- Женщина подобна реке.

Юноша удивился:

- А почему реке?

- Ну или не реке, - ответил ребе. - Но она в любом случае будет видеть в тебе лишь источник ее земного благополучия. Притворись бедняком, найди ту, которая полюбит тебя, облаченного в жалкое рубище, и выбери ее себе в жены. А далее плодитесь и размножайтесь, и да пребудет с вами Благословение Небес.

Юноша облачился в самое жалкое рубище, которое только смог найти, и отправился на поиски Той, с которой на него должно снизойти Благословение Небес. Это было непросто: достойные с виду девушки сторонились его. «Ибо не ведают они сути помыслов моих», - так утешал себя юноша.

Наконец нашлась та, которая согласилась поговорить с ним.

- Я жалок и нищ, - сказал юноша, - но сердце мое полно любви. И счастлива будет женщина, узревшая это сквозь мое рубище. Ибо не ищу я счастия с той, которая полюбит меня за мои земные богатства.

- Слушай сюда, - назидательно сказала ему девушка. - Я не знаю, что там у тебя в сердце, но на какие такие богатства ты собираешься семью содержать? Я на одном материнском капитале плодиться и размножаться не согласна, мне кормилец нужен. А из тебе какой кормилец? Так что ступай себе, мил человек, поищи другую дуру.

И юноша пошел. На сердце у него было тяжело. Он хотел было заглянуть к ребе и спросить, почему его советы оказались бесполезны. Но передумал: «Да ну его, этого ребе, опять про реку начнет».

Часть 3

Однажды снедаемый страстями юноша пришел к известному секс-коучу и президенту всероссийского клуба пикаперов и спросил:

- Подскажи мне, о секс-коуч, каков путь познания сути Женщины?

И услышал в ответ:

- Чувак, во-первых, будь проще. Вот эти свои пути, познания, сути - это каменный век. Телка - существо пугливое. Чего она больше всего боится? Обязательств. Ей на фиг не нужен роман с тобой на всю жизнь. И ты сразу должен дать понять, что с таким раскладом согласен. Она ищет удовольствий - и ты ищешь удовольствий. Ей с тобой должно быть прикольно, поэтому много шути. И комплиментов побольше. Через полчаса она твоя. Усек? Ну вперед, с тебя 6500.

Юноша отдал деньги и отправился на поиски. Он встретил девушку полумесяцем бровь. Она была так прекрасна, что комплименты давались ему легко. А чтобы и шутить было легко, он предварительно пересмотрел все юмористические передачи - от «Кривого зеркала» до «Женского стендапа». Но что-то не клеилось. Девушка периодически норовила заговорить о будущем. А когда поняла, что разговор не клеится, просто ушла.

Часть 4

Брошенный всеми юноша сидел на скамейке в весеннем парке. Мимо шла прекрасная девушка.

- Отчего ты грустишь? - спросила она.

Юноша рассказал ей все - об Учителе, о ребе, о секс-коуче. Девушка долго хохотала.

- Ты бы еще к психологу сходил, - сказала она, отдышавшись, - послушал бы про детские травмы и незакрытые гештальты. Мой тебе совет: не слушай ты ничьих советов. У нормальных людей оно как-то само собой получается. Вот я тебе нравлюсь? И ты мне тоже. Ну и славно. А дальше посмотрим. Может, я даже замуж за тебя захочу. Или не захочу. Или ты на мне жениться не захочешь. Но начать с чего-то надо, правильно?

И это было начало.