Как жарить шашлык, чтобы не нарваться на штраф

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Нынешние майские праздники для большинства россиян - это целых десять дней отдыха (притом с сохранением зарплаты). Разумеется, многие уже запланировали выезды на шашлыки.

- Этой весной на подмосковные дачи на майские праздники могут выехать более трех миллионов дачников - жителей Москвы и области, - сообщил «Комсомольской правде» первый заместитель председателя Мособлдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

МЧС Подмосковья уже объявил на майские праздники особый противопожарный режим. Рейды будут идти все выходные дни по дачным поселкам, садовым товариществам, а также в людных местах лесопарковых зон. Сообщается, что ежедневно в таких «патрулях» будут участвовать до 1,5 тысячи человек.

- Запрет жечь костры на дачных и огородных участках - требования безопасности, продиктованные жизнью, а не источник пополнения бюджета за счет штрафов, - считает Чаплин.

За что оштрафуют. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

В самом МЧС объясняют, что такое ужесточение необходимо, чтобы избежать крупных природных пожаров. Многие из них как раз начинаются после массового выезда горожан на природу. Кто тлеющую сигарету в сухую траву швырнет, кто угли после разбора мангала решит водой не заливать...

- Весной бывают дни, когда в целом по области только на тушение горящей прошлогодней травы приходится посылать в разные муниципалитеты Подмосковья до 300 пожарных расчетов в сутки, - рассказывают в МЧС.

С начала нынешнего года по области зарегистрировали более 600 протоколов о нарушениях требований пожарной безопасности. (По каждому выписаны штрафы - от 2 тысяч рублей.)