В 2021 года в России оборот контрафактного табака сократился почти на четверть

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В первом квартале 2021 года доля контрафакта сократилась до 10,7%, хотя еще в прошлом году она была на четверть больше - 12,7%, сообщает агентство ТАСС результаты исследования международной консалтинговой компании Kantar TNS. Эксперты отмечают, что ключевой источник нелегального продукта - страны ЕАЭС. Причем, представители отрасли считают, что для новых успехов в борьбе с нелегальными сигаретами властям необходимо принять ряд дополнительных мер.

«Необходимы: разумная и сбалансированная акцизная политика на табачные продукты, повышение штрафов за оборот нелегальной продукции и введение ответственности за пересечение госграницы с нелегальными сигаретами. Также критически важно усиление контроля и тщательного надзора со стороны региональных правоохранительных органов, - отметила вице-президент по корпоративным отношениям и коммуникациям «JTI Россия» Галина Родина.

Согласно данным Kantar TNS, второе место в общей доле нелегальных сигарет занимают контрафактные сигареты - на них приходится одна треть нелегального рынка.

«На днях Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении административных штрафов за перевозку по стране немаркированной табачной продукции. Надеемся, что до конца года также будет принято законодательное решение о создании реестра производственного оборудования, использующегося в табачной отрасли», - сообщил директор по связям с ЕАЭС и защите торговых марок аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России Александр Мироненко.

В свою очередь директор по защите легального оборота продукции Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Максим Курганский пояснил ТАСС, что Kantar уже в прошлом году оценивал нелегальный оборот на уровне 12,7%, в этом году - 10,7%, что показывает снижение уровня нелегальной табачной продукции на российском рынке.

«ЦРПТ не видит предпосылок для роста нелегального рынка. В результате маркировки в первый же год удалось не только снизить нелегальный уровень, но и выявить 18 новых фабрик-производителей. Надзорные органы получили эффективный инструмент для выявления нелегальных сигарет. В I полугодии 2020 года было изъято 5,8 млн пачек, во II полугодии 2020 года - более 17,1 млн, за I квартал 2021 года из оборота изъято более 19,8 млн пачек нелегальных сигарет», - резюмировал Максим Курганский.