Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана, последние новости на 30 апреля 2021 года

Сторонам уже удалось договориться о прекращении огня Фото: REUTERS

Конфликт на границе Киргизии и Таджикистана вспыхнул 29 апреля 2021 года. Известно, что перестрелка началась из-за действий местных жителей в районе водораспределительного пункта "Головной", который в Таджикистане считают своей территорией, а в Киргизии - спорной.

Накануне аджикские военные установили камеры видеонаблюдения на электрическом столбе, а представители Киргизии выступили против действий соседей и начали спиливать столб. KP.RU собрал последние новости о конфликте на границе Киргизии и Таджикистана на 30 апреля 2021 года.

ГКНБ Кыргызстана сообщила, что между военнослужащими Киргизии и Таджикистана началось вооружённое столкновение. При этом отмечалось, что конфликт намеренно спровоцировали таджикские пограничники.

- В действиях военнослужащих Таджикистана предусматриваются планирование, подготовка вооруженной агрессии, развязывание ее, участие в ней, ведение агрессивной войны в нарушение международных договоров и соглашений, - сказано в заявлении ведомства.

Вскоре стало известно о как минимум двух погибших и еще 26 раненых.

Ранение в плечо при стрельбе на границе с Киргизией получил мэр таджикского города Исфары Баховаддин Баходурзод.

Киргизские пограничники заявили о захвате погранзаставы Таджикистана.

Каждая из сторон начала стягивать дополнительные силы к границе. По заявлению замглавы Баткенской области, таджики начали поджигать жилые дома в киргизском селе Достук. Из-за угрозы власти Киргизии приняли решение о немедленной эвакуировали граждан, всего зону конфликта покинули около 850 местных жителей.

В Бишкеке начались протесты: около 200 человек пришли к зданию киргизского Дома правительства. Граждане выступали с требованием принять незамедлительные меры для наведения порядка на границе с Таджикистаном.

Тем временем, по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, российская сторона занялась изучением данные о ситуации на границе Киргизии и Таджикистана.

Позже премьер-министры Киргизии и Таджикистана заявили о встрече 29 апреля для обсуждения ситуации на границе стран.

Во время переговоров им удалось договориться о прекращении огня и решении отвести военные силы на места прежней дислокации с 17:00 по московскому времени.

Позже стало известно, что общее число погибших граждан Киргизии на границе с Таджикистаном возросло до трех, среди скончавшихся - 13-летняя девочка. Также число пострадавших увеличилось до 45 человек.

Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по статье "Преступление против мира" по факту конфликта на границе с Таджикистаном. Кроме того, число пострадавших граждан Киргизии из-за конфликта на границе с Таджикистаном выросло до 96 человек.

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