«Главное, чтоб не Моргенштерна»: Ургант опубликовал редкое фото пятилетней дочери

Иван Ургант. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Иван Ургант в Инстаграме нечасто делится снимками своих дочерей. Тем приятней было его подписчикам увидеть свежий снимок младшей наследницы телеведущего – пятилетней Валерии. На фото девочка сидит в наушника и что-то увлеченно слушает, высунув язык.

- Гришу слушает, - лаконично пояснил Иван, имея ввиду свой музыкальный псевдоним Гриша Ургант, под которым он записывает песни, снимает клипы и выступает на концертах.

Поклонники восхитились умилительным снимком. Многие в комментариях отмечают, что Валерия – папина копия, и явно очень артистичный ребенок. Фолловеры считают, что у девочки хороший музыкальный вкус.

«Главное, чтоб не Моргенштерна», «Маленькая копия», «Я тоже слушаю! Очень красивые песни!», «Давно Гриша новенького не пел», «Копия папы», — активно обсуждают подписчики фото дочери звезды.

- Гришу слушает, - лаконично пояснил Иван, имея ввиду свой музыкальный псевдоним Гриша Ургант. Фото: Инстаграм.

Мало кто знает, что Иван - музыкант-мультиинструменталист. Он играет на гитаре, фортепиано, бас-гитаре, аккордеоне, блок-флейте, терменвоксе и ударных. В 1999 году Ургант выпустил альбом вместе с экс-солистом бит-квартета «Секрет» Максимом Леонидовым. Под псевдонимом Гриша Ургант телеведущий впервые выступил в 2011 году.

Иван Ургант и его супруга Наталья Кикнадзе женаты с 2007 года. В браке у них родились две дочки - 12-летняя Нина и 5-летняя Валерия. Свою младшую дочь Ургант назвал в честь мамы - актрисы Валерии Киселевой, которой уже нет в живых. Старшая дочь Нина получила имя в честь знаменитой бабушки, звезды фильма "Белорусский вокзал" советской актрисы Нины Ургант.

У Натальи также есть двое детей от предыдущего брака — сын Нико и дочь Эрика. Нико после развода родителей остался жить в Санкт-Петербурге с отцом и бабушкой. А Эрика переехала вместе с мамой в Москву. Иван – ее отчим, но он всегда очень нежно отзывался об Эрике, называя ее своей дочкой.

20-летняя Эрика сейчас живет в США. В Америку она уехала в 2018 году на учебу. Девушка поступила в престижный американский университет. Эрика изучает основы современного искусства и фотографии в знаменитой школе Parsons в Нью-Йорке. Обучение в ней стоит около 50 тысяч долларов в год, а если учесть расходы на проживание - то около 100 тысяч.