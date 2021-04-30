Звезды на коровой дорожке ММКФ: Улетевшее платье Шпицы, Кожевникова в образе лихой «императрицы» и нежная Судзиловская

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Фото: Иван МАКЕЕВ
В столице отшумел 43-ий Московский кинофестиваль. Киносмотр, как всегда, завершила красная дорожка, где артисты показали содержимое своего звёздного гардероба. А наш модный эксперт дизайнер Ксения Князева рассказала, чей наряд был лучшим, а чей не помешало бы спрятать в чулан.
Дизайнер Ксения Князева.
Фото: социальные сети
- Мне в целом нравится образ Елены Борщевой. Красивое цветовое сочетание, модный крой с графической вертикалью. Единственное, чего мне не хватило-акцента на талии. У Елены тип фигуры «прямоугольник», не явно выражена талия.
А такой принт в принципе расширяет грудную клетку и тут ему в помощь вертикаль, которая вытягивает весь образ. Для такого платья нужны ярко выраженные формы, плавные переходы от груди к талии. И ещё слишком глухой нос у туфель, они все-таки должны быть более изящные. Например, босоножки на тонких перемычках. Тогда бы образ выглядел более легким,-говорит дизайнер Ксения Князева.
Елена Борщева.
Фото: Иван МАКЕЕВ
- Вообще не поняла этого платья. Зачем столько декоративных элементов, какая задача у них? Скроено платье не очень аккуратно, рукав не на месте. Как только актриса подняла руку, пройма сместилась.
Пройма и так слишком высокая, а тут она еще потянула за собой линию груди,-раскритиковала наряд Волковой дизайнер Князева.
Екатерина Волкова
Фото: Иван МАКЕЕВ
- Три роллы. Так я бы назвала эти платья. Хотя крой у нарядов актуальный: шикарный разрез, красивое акцентное плечо, как у бренда Версаче. Но ткань неудачная.
Группа «Фабрика»
Фото: Иван МАКЕЕВ
- Самое шикарное шифоновое платье на красной дорожке. Воздушное, нежное. И самый класс-декор в виде металлического банта. В этом образе есть не только шик, но и ирония.
Олеся Судзиловская
Фото: Иван МАКЕЕВ
- Ради такого торжественного случая можно было бы подобрать какой-то более интересный наряд. Тем более, что красивая фигура Ольги позволяет ей разгуляться в выборе платьев. А тут какое-то странное сочетание белого, бежевого и чёрного. Летняя майка, ремень и брюки- все живет отдельно. Блуза, надетая без белья, и широкий пояс визуально занижают линию груди.
Ольга Кабо
Фото: Иван МАКЕЕВ
- Здесь все нормально. Жакет-фрак-такой классический достойный образ. Элегантно, но все же скучновато.
Ольга Погодина
Фото: Иван МАКЕЕВ
- Не знаю, почему Маша выбрала для красной дорожки стиль лихой «императрицы» Аллегровой. Атлас, собранный в такую складку, всегда добавляет объёма фигуре. Линия декольте идёт по плечам и расширяет портретную зону. И только хрупкая ножка в невесомых босоножках спасает образ.
Мария Кожевникова
Фото: Иван МАКЕЕВ
- Когда мужчина надевает кардиган на металлической цепочке, то высота брюк должна быть на уровне этой цепочки. А тут получилась диспропорция.
Милош Бикович
Фото: Иван МАКЕЕВ
- Сочетание красного с серебром довольно странное. Наверное, чуть-чуть другой, более холодный оттенок ткани должен быть. Асимметрия в моде, но эти камни и детали слишком выпячены -это выглядит неаккуратно.
И опять-таки не акцентирована талия, поскольку трикотаж никогда не структурирует силуэт. Поэтому, когда разрез из-за ветра взлетел до трусов, получился эффект беременности, фигуры-яблоко. Хотя у Шпицы хорошая фигура. Видимо, весь вечер она думала о том, как бы не наступить на платье и не остаться голой. Не думаю, что ей было комфортно в этом наряде.
Екатерина Шпица
Фото: Иван МАКЕЕВ
- После Судзиловской это второе по красоте платье на красной дорожке ММКФ. Очень модный наряд, геометричный крой, плотная ткань держит форму, удлиняет силуэт. Босоножки подобраны идеально. Наряд оригинальный и подчёркивает красоту фигуры актрисы. И очень аккуратная и красивая линия декольте.
Анна Снаткина
Фото: Иван МАКЕЕВ
- Эдакий образ барышни-крестьянки. Скромно, но все, включая причёску, подобрано идеально,-считает наш эксперт.
Светлана Иванова
Фото: Иван МАКЕЕВ