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Сборная команда России выиграла у хоккеистов из Германии в матче группового этапа юниорского чемпионата мира (до 18 лет). 30 апреля 2021 года во Фриско на стадионе "Комерика-центр" наши спортсмены разгромили соперника со счетом 6:1. Рассказываем самое важное о том, что произошло после матча Германия - Россия.

Прежде всего стоит отметить, что теперь Россия вышла на первое место в группе В, оказавшись, тем самым, в плей-офф турнира. За четыре матча команда набрала 6 очков.

Забросить шайбы на льду в ворота соперника у российской команды получилось у нападающего Матвея Мичкова (21, 28, 36, 59-я минуты), Данилы Юрова (11) и Ильи Квочко (46).

К слову, 16-летнее дарование Матвей Мичков, оформивший покер, по итогам трех игр ЮЧМ-2021 записал в свой актив шесть голов.

Тем временем, главный тренер юных хоккеистов российской сборной Альберт Лещёв прокомментировал победу в матче с Германией. По его мнению, эта игра сложилась хорошо.

- Ребята выполнили установку, которую мы (тренерский состав) дали перед игрой. Поздравляю их с победой и хорошей игрой, - поделился впечатлением от победы своих подопечных Лещёв.

В стороне не остался и главный наставник юниорской сборной Германии Штеффен Цише. Он оценил прокомментировал поражение своей команды в матче со сборной России, признав, что у его состава "были большие проблемы".

- Сборная России играла очень хорошо, у нас были большие проблемы с тем, чтобы сдержать их скорость, играть с ними на одном уровне. Мы допустили слишком много ошибок в своей зоне, очень часто теряли шайбу, - рассказал Цише.

Напомним, ранее сообщалось, что юниорский ЧМ-2021 стартовал 27 апреля и должен завершиться уже 7 мая. Все матчи принимают США. Сборная России по хоккею выступает в группе В вместе с командами из США, Чехии, Финляндии и Германии.