Западному побережью США угрожает масштабная экологическая катастрофа Фото: REUTERS

Американские ученые, обследовавшие впадину Сан-Педро (между западным побережьем Лос-Анджелеса и островом Сан-Каталина), наткнулись на крайне неприятную находку – на дне океана покоятся не менее 25 тысяч бочек, предположительно с ДДТ. По другим гипотезам, емкости могут содержать и радиоактивные отходы.

Бочки лежат на глубине около 900 метров и были обнаружены случайно – океанологи пытались разобраться, почему в тканях местных рыб и морских животных наблюдается повышенное содержание токсических веществ (в том числе ДДТ).

Похоже, на этот раз ученые нашли причину. Выяснилось, что, начиная с 30-х годов прошлого столетия, воды впадины Сан-Педро активно использовались для захоронения вредных отходов. Сброс бочек с опасной химией прекратился лишь в середине 70-х.

По утверждениям экологов и активистов, экологическая катастрофа может разразиться в любой момент – бочки изъедены коррозией и малейшее воздействие может привести к и массовому разрушению. Проблема заключается и в том, что никому доподлинно неизвестно, что именно находится в емкостях.

В планах ученых - исследовать дно на месте захоронения и по возможности поднять опасные предметы для дальнейшей утилизации.