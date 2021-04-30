Сила духа: оказавшись в инвалидном кресле, француженка стала танцовщицей

После аварии, череды бесконечных операций и лечения Глэдис уже не может ходить

В 13 лет Глэдис Фогге попала в автокатастрофу: двигавшейся на большой скорости автомобиль сбил ее.

После аварии, череды бесконечных операций и лечения Глэдис уже не может ходить. Она прикована к инвалидному креслу. Врачи поставили ей диагноз – паралич нижних конечностей. Они также сказали, что вряд ли когда-нибудь она снова будет ходить.

До несчастного случая девушка занималась танцами и планировала свою жизнь связать со сценой. Но медики попросили ее не питать иллюзий.

- Танцевать я начала в семь лет, - рассказывает Глэдис. – Мечтала выступать на сцене, но, когда мне озвучили диагноз, я долго не могла прийти в себя. Это было сложно осознать.

Уже будучи прикованной к инвалидному креслу, Глэдис однажды попала на выступление немецких артистов, среди которых был танцор-инвалид.

- И тут меня осенило - я же тоже так могу, - продолжает француженка. – И я стала тренироваться и репетировать.

Сначала нашла педагога, а потом появился и партнер по танцам – артист Парижской оперы Максим Томас.

- Меня поражает сила воли и духа Глэдис, - говорит о своей театральной партнерше Максим. – Это еще раз доказывает, что наши силы неисчерпаемы, и мы не знаем, на что способен наш организм, попав в ту или иную ситуацию.

Репетиции у пары проходят почти в ежедневном графике. Их хореограф и педагог Кэти Мепюи говорит, что она впервые работает с человеком с ограниченными возможностями. И уверена, что в будущем такие танцоры уже не будут восприниматься как нечто необычное.

- Через танец Глэдис учиться принимать свое тело, любить его. Конечно, ей было тяжело, но сейчас ее уже ничего не смущает, она не чувствует себя какой-то особенной, - рассказывает хореограф.

В этом году у танцоров уже запланировано несколько выступлений, в том числе и гастроли в европейских странах.