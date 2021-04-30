Религиозный праздник в Израиле прервала страшная трагедия

38 человек погибли, десятки получили тяжелые ранения, 18 пострадавших находятся в критическом состоянии Фото: REUTERS

В Израиле, в день праздника Лаг ба-Омер, сотни тысяч людей, в основном, представители ультрарелигиозной общины, традиционно собрались на горе Мерон.

При спуске людей с одной из трибун внезапно возникла давка. Первоначально сообщалось о том, что трибуна якобы обрушилась.

По предварительным данным, смертельная давка возникла в переходе, вход в который был открыт, а выход заблокирован полицией.

Громкая музыка перекрывала крики, поэтому не сразу стало понятно, что сотням людей требуется помощь.

После того, как празднование было остановлено и к месту трагедии прибыли спасатели и сотрудники скорой помощи, стало ясно, что, как минимум, 38 человек погибли, десятки получили тяжелые ранения, 18 пострадавших находятся в критическом состоянии. Среди раненных – много детей.

В праздничной церемонии принимали участие министр внутренней безопасности, гендиректор израильской полиции, депутаты Кнессета (парламента). Чиновники сообщали, что место празднования было готово к приему до 300 тыс. человек

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил: «Все мы молимся об исцелении раненых. Я стремлюсь увеличить спасательные силы, действующие в этом районе».

Гора Мерон расположена в израильской Галилее. На ней расположены святые для иудеев места, в т.ч. могила раввина Шимона.

В праздник Лаг ба-Омер принято посещать эту могилу. Обычай соблюдается представителями хасидских общин и теми, кто изучает Каббалу.