Что происходит в Индии на фоне коронавируса 30 апреля 2021: прямая онлайн-трансляция

Посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма. Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В пятницу, 30 апреля, в Индии был побит очередной рекорд заболеваемости коронавирусной инфекции — 360 960 новых случаев за сутки. Еще 3293 человека скончались. Общее число жертв вируса в стране составило 201 187 человек.

Индийские больницы и стационары переполнены инфицированными, препаратов и систем ИВЛ не хватает, чтобы помочь всем. Морги и крематории работают сверх нормы. Люди вынуждены устраивать погребальные костры на стоянках.

29 апреля посол Индии в Москве Бала Венкатеш Варма на брифинге заявил, что применение российской вакцины "Спутник V" в Индии начнется 1 мая.

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