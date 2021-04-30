В Москве геймер пытался покончить с собой из-за неудачи в компьютерной игре

Звонок в скорую оказался нешуточным. Парня срочно госпитализировали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Это произошло несколько дней назад в одной из квартир на улице Родниковой. 73-летняя Галина Александровна* находилась дома вместе с 20-летний Вячеславом*, её внуком. Парень весь день сидел за компьютером в своей комнате, а пенсионерка хлопотала по хозяйству. Всё было как обычно. Поэтому женщина сильно удивилась, когда в дверь неожиданно позвонили. Открыв её, она увидела на пороге врачей скорой помощи, которые сообщили, что поступил вызов по их адресу. Галина Александровна подумала, что это ошибка, но медики назвали данные её внука и объяснили, что вызов поступил от него. Оказалось, что молодой человек сам вызвал себе скорую и сообщил о попытке суицида. Бабушка и врачи поспешили в комнату молодого человека.

Звонок в скорую оказался нешуточным. Парня срочно госпитализировали ГКБ им. Юдина. А Галина Александровна осталась одна, в ужасе осознавая произошедшее. Ведь она до последнего момента не знала, что происходило с её внуком в соседней комнате.

— В приёмное отделение поступил 20-летний гражданин после попытки суицида. Пациенту оказана медицинская помощь, сейчас его состояние стабильное, — сообщил источник kp.ru

О случившемся медики сообщили в полицию. Там начали проверку и первым делом опросили бабушку парня. Оперативникам она рассказала, что с 14 лет Слава увлекается компьютерными играми. Молодой человек может днями не выходить из-за компьютера и ни с кем не общаться. Бабушка давно привыкла к такому поведению и старалась лишний раз не отвлекать парня. Ведь когда у него что-то не получалось, он начинал психовать, кричать и даже мог разбить клавиатуру или мебель.

— Родственники сообщили, что причиной попытки суицида мог стать проигрыш в онлайн игре, поскольку пострадавший эмоционально на них реагировал, — сообщил источник kp.ru

Сейчас полиция проводит проверку, в результате которой молодого человека могут поставить на учёт.

* Имена изменены

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