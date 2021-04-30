С семьей и на природе: Геннадий Онищенко рассказал, как безопасно для здоровья провести майские праздники

Депутат Государственной Думы РФ, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Геннадий Григорьевич! Столичные власти признали, что ситуация с ковидом напряженная. По России тоже аплодировать рано. Как должны поступить в данном случае региональные руководители, граждане - как обязаны себя вести в предстоящие праздники, чтобы Россию не накрыла третья коронавирусная волна после майских каникул?

- Я к мореходству отношения не имею. А переживают по поводу накрытия волнами только корабелы, которые плавают на утлых суденышках.

Что касается заболеваемости коронавирусной инфекцией, здесь все очевидно и понятно. Мы должны соблюдать все те меры, о которых нам говорят уже год и четыре месяца. Масочный режим, перчатки!

Страна уходит на очередные каникулы. Их надо было, прежде всего, сделать в Москве, Петербурге, в Московской области, где самый большой удельный вес роста заболеваемости.

Москва встанет в пробках, все поедут за город. И это правильно.

Эти дни надо провести у себя на участках, в своих загородных домах с пользой. Активно двигаться, работать на земле.

А, самое главное – в семье, с детьми, внуками отдохнуть. И меньше общаться с соседями по участку, по поселку. Сегодня хорошо налажена система доставки на дом. Не надо ходить по магазинам.

В Москве будут работать все прививочные пункты. Записаться нужно заранее и прийти в назначенное время. Максимально использовать эти дни для вакцинации.

2 мая Пасха, можно разговеться.

Обязательно учитывать причуды погоды, которые во многом обусловливают рост заболеваемости, они резко ослабляют защитные силы, когда люди неадекватно одеты, переохлаждаются. Снижается барьер устойчивости.

В Москве надо отказаться от всех массовых мероприятий. Москвичи могут пойти на берег и жарить шашлыки. Официальные места, которые оборудованы в наших рекреакционных зонах, я надеюсь, власти не разрешат использовать. Но выехать на машине и на капоте пожевать не прожаренное мясо – это мы умеем. Да еще если алкогольные возлияния.

Этого делать не надо. Лучше сделайте шашлыки дома. Поешьте с семьей. Пригласите близких.

Майские каникулы надо максимально эффективно использовать для укрепления семейных уз и - минимизировать все контакты. На прогулку надо обязательно ходить. Это, в том числе, и лечебное мероприятие.