Закон о прописке в апартаментах: К жилью приравняют те, что появятся после сентября 2021 года

Апартаменты The Book на Новом Арбате. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Госдуму внесен законопроект, про необходимость которого много говорили, - им определяется статус апартаментов. Самого слова «апартаменты» в документе, правда, так и нет (оно появляется только в пояснительной записке). Но вводится понятие «многофункционального здания» - в котором есть и жилые, и нежилые помещения и которое находится вне зоны жилой застройки. Как говорится в пояснительной записке, речь идет о «зданиях с нежилыми помещениями, конструктивно адаптированными с учетом бытовых потребностеи граждан и приспособленными для пребывания в них».

Что же поменяется, если законопроект примут? Главные моменты такие.

1) На многофункциональные здания будет распространяться ряд положений Жилищного кодекса. То есть все, что связано с регистрацией, платой за ЖКХ, разборками с управляющей компанией — будет, как в обычной жилой многоэтажке. Вплоть до того, что эти здания тоже попадут в поле зрения жилинспекции.

Взносы на капремонт тоже будут. Но идти они будут на спецсчет, открытый для конкретного здания.

2) На апартаменты распространят положения закона об участии в долевом строительстве. Это был больной вопрос, поскольку обманутые застройщиками покупатели апартаментов не имели тех прав на защиту от государства, которые полагаются обманутым дольщикам.

3) Общее имущество в многофункциональном здании будет в общей долевой собственности у владельцев помещений, общее собрание собственников будет проводиться по тем же правилам, что и в жилых домах.

4) По каким нормам обеспечивать жильцов апартаментов транспортной и социальной инфраструктурой (школы, детские сады, поликлиники), предлагается решать регионам. Заметим, сейчас такая инфраструктура в принципе не предполагается. Раз апартаменты — не жилье, какой вам детский сад?

5) Законопроект также прописывает порядок перепланировки и перевода жилых помещений в нежилые и обратно в таких полужилых комплексах.

- Документ предлагает новое понятие, кроме многоквартирного дома – многофункциональное здание. Такие МФЗ можно будет возводить вне зон жилой застройки, например, в общественно-деловых зонах, и размещать в них как квартиры, так и апартаменты. Это значит, что можно будет использовать под застройку те городские участки, на которых до этого нельзя было строить жилье, что значит, что предложений на рынке станет больше. Но регионы тоже имеют полномочия по законопроекту, они смогут регулировать, решать, где такие МФЗ возводить, - рассказал «КП» зампред Комитета Государственной Думы по транспорту и строительству Павел Федяев. - В целом на апартаменты распространяются многие практики, которые касаются жилых домов, например, предлагается строить их, как и жилые дома, с использованием эскроу-счетов. Это защитит покупателей от недостроя или затягивания сроков сдачи, но для строителей это дополнительный фактор увеличения цены квадратного метра.

Очень важный момент: как предполагается в тексте законопроекта, он начнет действовать с 1 сентября 2021 года и распространяться будет только на новые проекты. То есть те апартаменты, которые уже строятся или построены, как следует из документа, под новшества не попадают. И существовавшие там проблемы с пропиской так и останутся

Зато, как уже отметили эксперты, проект позволит строить «официальное» жилье там, где раньше этого было делать нельзя — вне границ жилой застройки, в «общественно-деловой зоне». То есть, например, в центрах крупных городов, где, по нынешним нормам законодательства, место для жилого строительства найти крайне тяжело.

- Если закон будет принят в такой редакции, предполагающей обязательство застройщика создавать объекты инфраструктуры, то стоимость апартаментов вырастет, - рассказал «КП» о других возможных последствиях коммерческий директор девелоперской компании Glincom (строит комплексы апартаментов в Москве) Иван Татаринов. - Второй ключевой момент — изменение порядка перевода нежилых помещений в жилые. В случае принятия закона, это также по всем потребительским характеристикам приравняет апартаменты к жилью.

- Новому законопроекту пока не хватает ясности, - утверждает директор агентства элитной недвижимости Realtybook Виктор Тимофеев. - Определение собственно понятия "апартамент" не утверждено, по-прежнему остается две категории: жилые и нежилые помещения. И важно отметить, что про апартаменты, которые поступили на рынок недвижимости до законопроекта, пока ничего не говорится.

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