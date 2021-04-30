Эксперты рассказали, в какой реабилитации нуждаются переболевшие ковидом

Самой частой дерматологической проблемой после перенесенного ковида становится выпадение волос Фото: Shutterstock

В Пушкинском районе Подмосковья на базе санатория «Виктория» (входит в холдинг «ЦСТЭ») состоялась научная конференция, посвященная проблемам реабилитации после COVID-19.

- Прошлый год стал годом непрерывного образования в медицине, - сказал доктор медицинских наук, профессор, академик Александр Чучалин, открывая конференцию. - Мы вынуждены были не раз переучиваться по мере того, как знакомились с этой новой для нас инфекцией. И врач образца апреля-мая 2021 года - это не тот врач, каким он был в мае 2020 года. Мы стали свидетелями целого фейерверка лекарственных препаратов, которыми пытались лечить ковид - средствами от СПИДа, малярии и т.п. От многого пришлось отказаться, потому что эффективность была не подтверждена.

По мере накопления научных знаний приходит понимание, что работает против коронавируса и его последствий, а что нет.

- Посмотрите, как за короткое время изменились восстановительные технологии в санатории «Виктория»,- продолжает Александр Григорьевич. - Я убежден, что тот коллектив, который сегодня тут собрался, внесет свою лепту в то, чтобы эти технологии были достаточно эффективны.

А востребованность постковидной реабилитации доказывать не нужно:

- В России уже почти пять миллионов человек столкнулись с ковидом. И определенная часть из них нуждается после выздоровления в восстановительных мероприятиях, - доложил на конференции Александр Чучалин. - По России такой статистики нет, а в Великобритании подсчитали: после возвращения из клиник 29% выздоровевших от COVID-19 вынуждены были снова подвергнуться госпитализации из-за постковидных проблем. А 12% человек, считавшихся излеченными, находясь в домашних условиях, умерли. И наша задача - выяснить, что такого сделать, чтобы нарушить всю эту нехорошую арифметику.

Американские специалисты, работавшие в ковидных госпиталях, отмечают очень высокий риск тромбообразования у пациентов в результате поражения организма коронавирусом. Но как понять, рискует ли больной или выздоровевший человек стать жертвой тромба?

На прошлой неделе Международное общество по тромбообразованию, проанализировав многие уже изученные факторы, рекомендовало врачам обращать внимание при анализе крови на размер тромбоцитов.

Также среди «наследства», которое оставляет ковид после себя пациенту - нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы - миокардиты, эндотелииты (воспаления стенок сосудов), жировая инфильтрация различных органов - печени, поджелудочной железы и т.д. Но одними из первых на себя принимают удар легкие. Внутренние поверхности сосудов, пронизывающих легочную ткань, не могут исполнять свои функции - потому что они теряют способность расширяться и сужаться, регулируя кровоток, капилляры забиваются тромбами. Чем тяжелее протекает ковид, тем больше легких «съедает» болезнь - врачи называют это состояние «синдром исчезающего легкого».

Так же страдают и сосуды в головном мозге - капилляры тромбируются, ухудшается снабжение кровью. В результате большинство пациентов жалуются на спутанность мыслей, проблемы с памятью, концентрацией внимания и т.п.

После выздоровления проблемы сохраняются длительное время. Известно, что спустя 7 месяцев после начала острого заболевания пациенты жалуются на следующие симптомы:

- Постоянное чувство усталости - 78%;

- Недомогание после физических нагрузок - 71%;

- Когнитивная дисфункция - 57%;

- Неспособность работать - у 68% участников опроса.

- В основе хронической усталости, которую обычно и описывают такими словами пациенты, воспаление лимбической системы, той самой, что регулирует нашу работоспособность, - отмечает академик Чучалин. - Термический гелий резко уменьшает последствия ковида, улучшая транспорт кислорода и стимулирование иммунного ответа. Заслуга санатория «Виктория» в том, что они подхватили и быстро внедрили бронхолегочную реабилитацию, включающую ингаляции подогретой гелиево-кислородной смесью. Это позволяет их пациентам существенно восстанавливать свое здоровье.

Главный врач санатория «Виктория», кисловодского филиала АО «ЦСТЭ», к.м.н. Павел Гречаник рассказал участникам конференции об уже накопившемся опыте реабилитации. Изучались показатели здоровья 64 гостей санатория, переболевших ранее COVID-19. Все они получали следующие процедуры: ингаляцию подогретой гелиево-кислородной смесью «Гелиокс» и посещали галокамеру (соляную пещеру). Уже через 7 процедур было отмечено увеличение рабочего объема легких среди больных после КТ1 (поражение легких до 25%) и КТ2 (поражение легких до 50%). А у пациентов с КТ3 (поражение легких до 75%) рабочий объем легких увеличился даже сильнее - видимо, подключись резервные силы организма, помогая восстановлению.

Также у всех участников наблюдения снижалось артериальное давление, частота сердечно-сосудистых сокращений. Сатурация (насыщение кислородом) выросла на 8 - 9 пунктов, снизилась одышка.

Людмила Шогенова, к.м.н., доцент кафедры госпитальной терапии РНИМУ им. Пирогова доложила о результатах применения атомарного водорода для реабилитации сотрудников ковидного госпиталя, перенесших инфекцию.

Почему водород? Благодаря своему малому атомарному весу и размеру, он легко проникает во все органы и ткани.

Аппарат Suisonia, который использовался в этом эксперименте, содержит воду. Она проходит сквозь картридж высокой температуры, 500 - 700 градусов, в результате реакции выделяется атомарный водород. При вдыхании человеком он связывается с разрушительными свободными радикалами в теле человека и образует воду, которая свободно выходит из организма.

В ходе эксперимента 30 врачей получали атомарный водород по 90 минут в день, 30 врачей были контрольной группой.

Процедуры длились 14 дней. В группе, где использовали атомарный водород, зафиксировано улучшение тока крови в капиллярах, снижение уровня лейкоцитов, D-димеров и уровень ферритина - то есть показатели воспаления приходят в норму.

Как признался один из участников эксперимента, 71-летний врач, получавший терапию атомарным водородом, у него уменьшилась одышка, улучшился сон, прекратились ножные судороги и стабилизировалось артериальное давление.

Аппарат Suisonia активно используется в программе бронхо-легочной реабилитации санатория «Виктория» АО «ЦСТЭ» в подмосковном Пушкино. Отзывы получавших терапию гостей положительные. Отдыхающие отмечают снижение одышки, улучшение самочувствия и качества сна и т.п.

Ингаляции с подогретой гелиево-кислородной смесью в санатории «Виктория» (Пушкино) проводятся на аппарате «Гелиокс Экстрим», новейшей российской разработке. Под действием гелиево-кислородной смеси «Гелиокс»:

- уменьшается одышка и улучшается отхождение мокроты;

- улучшается насыщение крови кислородом,

- нормализуется вегетативная регуляция сердца и сосудов и т.п.

ЧТО ЕЩЕ НУЖДАЕТСЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ

Диана Золоева, к.м.н., врач дерматовенеролог, рассказала о других появления постковидного синдрома. Может быть, не таким фатальным, но причиняющим много страданий выздоровевшим пациентам:

- До сих пор до конца не известны причины кожных проявления ковида, - отметила врач. Есть лишь наблюдения и теории, почему так происходит.

1) самой частой дерматологической проблемой после перенесенного ковида становится выпадение волос. Обычно оно начинается не во время болезни и не сразу после нее, а через два-три месяца после выписки. Выпадение может быть очень интенсивным, вплоть до появления очагов облысения.

Чаще всего, это проблема обратимая. Трихолог или врач-дерматолог могут подобрать терапию и добиться возвращения шевелюры.

2) На втором месте по частоте проявлений - сыпь, покраснения. Обычно очаговые, возникают и на лице, и на теле, высыпания мелкие, сопровождаются зудом.

Зуд кожи объясняется накоплением продуктов интоксикации в стенках сосудов. Люди, испытывая зуд, начинают расчесывать кожу. В результате возникает еще больший зуд, порочный круг замыкается. При этом антигистаминные слабо помогают.

3) Многие вчерашние пациенты отмечают сухость кожи и шелушение. Это связано с тем, что все силы организма направлены на борьбу с инфекцией, и снабжение не задействованных в этой борьбе органов происходит по остаточному принципу. В результате на кожу просто не хватает ресурса и после лечения начинается шелушение, кожные покровы выглядят обезвоженными.

Косметолог-дерматолог подскажет, как с помощью определенных процедур и средств напитать кожу влагой, снять отживший слой кожных частичек, вернуть себе цветущий вид.

Еще одна косметологическая проблема пандемийной эпохи - обострение или даже дебют угревой болезни из-за парникового эффекта, возникающего при ношении медицинской маски. Причем исследования показали: если пациент не соблюдает сроков замены маски, снимает ее и надевает вновь, эта проблема становится очень острой.

Регулярно меняйте маску - одноразовые выбрасывайте, многоразовые обеззараживайте перед следующим употреблением. Для того, чтобы избежать парникового эффекта, на внутренний слой маски можно наносить два слоя марли.

Большинство дерматологических проблем, возникающих после ковида, поддается терапии. Ассортимент санаториев часто включают в себя разнообразные бьюти-процедуры и программы. В санаториях холдинга «ЦСТЭ» оказывают более 200 видов медицинских услуг, включая медицинскую косметологию.

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