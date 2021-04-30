ВКонтакте и ВШЭ исследовали доходы зумеров

ВКонтакте и ВШЭ делятся третьей частью результатов исследования поколения Z. Фото: Shutterstock

ВКонтакте и ВШЭ делятся третьей частью результатов исследования поколения Z. В ней можно отследить взаимосвязь между стабильностью дохода зумеров, их свободой в принятии решений и готовностью создавать семью. Выяснилось, что эти показатели связаны и с поведением молодых людей в социальных сетях.

Особенности взросления поколения Z исследовали по четырём индикаторам: наличию постоянного заработка, переезду от родителей, свободе от их мнения при принятии важных решений и наличию постоянного партнёра. В опросе приняли участие больше 10 тысяч человек от 14 до 24 лет.

Средний возраст опрашиваемых — 19 лет, большинство (56,9%) живут с родителями. Тех, кто ведёт самостоятельную жизнь с партнёром или супругом, тоже оказалось немало — 18,2%. При этом живущие в родительском доме больше зависят от мнения старших: 63,1% таких респондентов прислушиваются к советам родителей. Среди тех, кто живёт с партнёром, их гораздо меньше — всего 53,7%. Из тех, кто живёт один, всего 57,4% обращаются за помощью в принятии решений к старшему поколению.

Постоянный доход имеют 31,8% опрошенных. Многие из них живут отдельно, 31,3% — с родителями. Бóльшая часть респондентов без стабильного заработка (68,8% ) продолжает жить в отчем доме. При этом свыше половины финансово независимых живут с партнёром или супругом. Те, кто живёт отдельно, но не имеет постоянного дохода, съезжаются с партнёрами менее охотно. Средний возраст, в котором неженатые респонденты планируют обзавестись семьёй, составляет 25 лет. Бóльшая их часть (77,7%) планирует состоять в браке к 27 годам.

Стабильный заработок делает молодых людей более независимыми в принятии решений. Те, у кого есть постоянный доход, советуются с родителями реже по сравнению с теми, у кого его нет, — 55,19 и 62,29% соответственно. Финансово независимые зумеры чаще имеют профиль ВКонтакте и в Facebook, при этом пользователи Facebook реже обращаются к родителям за помощью в принятии сложных решений.

Ещё одна интересная закономерность: не живущих с родителями, не советующихся с ними и имеющих постоянный доход объединяет определённый скепсис по отношению к высшему образованию. Эти группы чаще соглашались с суждениями «значимость высшего образования часто преувеличивают» и «всё решают связи» и реже — с суждением «наличие высшего образования облегчает достижение жизненных целей».

Это может говорить о том, что с обретением самостоятельности и независимости поколение Z всё больше отказывается от общепринятых для предшествующих поколений взглядов и ценностей. При этом престиж высшего образования в России остаётся высоким: по данным ФОМ, в 2020 году 66% россиян посчитали, что оно открывает путь к успеху.

Иван Груздев, директор по внутренним исследованиям и академическому развитию студентов НИУ ВШЭ:

«Опрос выпускников школ летом 2020 года показал, что спрос на высшее образование остаётся высоким: 85% одиннадцатиклассников хотят поступить на дневное отделение в вуз. Также мы опросили людей, которые старше выпускников в среднем на полтора-два года. Респонденты, которые уже начали работать и обрели некоторую финансовую независимость, меньше заинтересованы в высшем образовании. С одной стороны, это понятная позиция: успех на работе ощущается с первой зарплатой, а вокруг много вдохновляющих примеров карьеры без диплома — те же Билл Гейтс и Стив Джобс. С другой стороны, исследование показывает, что в России у людей с высшим образованием зарплаты выше. Напрашивается вывод: не стоит бросать университет раньше времени, даже если уже работаешь, — если только не уверен на 100% в своей исключительности».

Методология

Исследование проводилось среди мужчин и женщин в возрасте от 14 до 24 лет, проживающих в городах с населением более 100 тысяч человек. Всего в исследовании принял участие 10751 человек. Каждый из респондентов отвечал на вопросы из нескольких тематических блоков.

Для выявления связеи использовались парные сравнения групп, объединённых по разным признакам, при помощи теста Манна — Уитни и критерия хи-квадрат. В тексте речь идёт только о тех различиях между группами, которые значимы на уровне α = 0,05: с вероятностью 95% обнаруженные различия в собранных данных сохраняются в генеральной совокупности.

Мы выражаем благодарность Максиму Новокрещёнову и Центру академического развития студентов НИУ ВШЭ за помощь в подготовке материала.

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