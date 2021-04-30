Таджикистан и Киргизию помирит Москва в течение трёх недель

Встреча премьер-министра Киргизии Марипова и премьер-министра Таджикистана Расулзоды. Фото: Пресс-служба премьер-министра Киргизии/ТАСС

Столкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 29 апреля. Всё началось со словесной перепалки и вылилось в ожесточенные бои с применением тяжелого вооружения. Причина — передел спора о распределении ресурсов. В ночь на 30 апреля стороны договорились прекратить вооруженный конфликт и отвести войска, но локальные перестрелки продолжаются.

- Что происходит между Киргизией и Таджикистаном? На границе войска. Десятки пострадавших, погибшие. Война-то будет?

- Вы всё время про войну говорите. Максимум, что будет - небольшой локальный конфликт, который будет через какое-то время погашен. Главную роль в этом сыграет Москва. Не думаю, что этот пограничный конфликт продлится больше месяца.

- Почему так долго?

- Все-таки пацаны начали всерьез воевать. Вы хотите, чтобы они уложились в три дня? Мне кажется, что немножко надо помахать шашками. Потом приехать в Москву на переговоры, принять участие в заседании какой-нибудь ОДКБ. Какие-то процедуры должны быть. Это требует времени.

- Кстати, обе страны являются членами ОДКБ. А чего это они тогда ругаются между собой?

- Это исключительно национальная основа - межэтнические столкновения. Обычное дело среди стран третьего мира. В данном случае ничего более глубокого между ними нет.

- У киргизов с таджиками вообще очень много претензий друг к другу. Даже несмотря на то, что и там и там очень много анклавов. То есть таджики живут в Киргизии, киргизы живут в Таджикистане. И наоборот.

- Что только усиливает всякие межэтнические противоречия и разногласия. Если бы они жили в разных полушариях, то не было бы никаких межэтнических противоречий. А так, к сожалению, они поселились вместе, границы в свое время были нарезаны достаточно искусственно, как и все постколониальные границы. Не будем называть их колониями в полном смысле этого слова, тем не менее, этим занималась тоже Россия. Как Англия и Франция резали границы своих бывших колоний, так и мы тоже определили их достаточно искусственно. Ничего. Помирятся. Дадут по башке и тем и другим – и все закончится хорошо.

- Почему все обращаются за помощью к России? Почему именно Россия должна разбираться?

- Вы хотите, чтобы они в Вашингтон поехали примиряться? Это было бы совсем уж глупо. Нам достаточно того, что Киев все время жалуется в Вашингтон на нас. Еще вы хотите, чтобы Бишкек отправился или Душанбе с делегациями: «Помирите нас, американцы добрые, а то эти русские никак не могут». Как-нибудь мы, я думаю, с этим конфликтом справимся.

- А почему их вообще должна мирить какая-то третья сторона?

- Они сами не способны это сделать. Если бы они воевали год-другой, тогда, да, они бы сами пришли к осознанию того, что надо как-то мириться. А так, поскольку конфликт будет скоротечным, то он кончится благодаря посредничеству Москвы.

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