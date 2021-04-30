Посольство США перестанет выдавать визы россиянам: Что это значит

B последние годы американское посольство в Москве и так не особо утруждало себя работой с российскими туристами Фото: REUTERS

Посольство США резко сворачивает работу в России. О разрыве дипотношений речь не идет, но выдавать визы, за исключением дипломатических, россиянам больше не будут. С 12 мая посольство фактически будет работать только для американских граждан, да и то в усеченном режиме.

Как отмечают представители российских визовых центров в разговоре с «КП», речь идет о тотальном прекращении выдачи американских виз россиянам. В первую очередь, это ударит по тем, кто запрашивал новую визу для деловых и туристических поездок (визы типа B1 и B2), учебы (F и M) и не исключено, что и тех, кто мечтал о работе в Штатах (H). Возможно, этот запрет не коснется выдачи транзитных виз (C) и виз для членов экипажа (D1). Конкретики по этому вопросу пока нет.

Правда, как напоминают сотрудники визовых центров, в последние годы американское посольство в Москве и так не особо утруждало себя работой с российскими туристами. Так что нынешнее решение скорее фиксирует сложившуюся практику.

- Наверно, к счастью для российских туристов, визовая политика Соединенных Штатов устроена таким образом, что человек может подавать запрос на визу в любой точке мира, - говорит сотрудник одного из визовых центров. – То есть гражданину России не обязательно нужно делать это именно в своей стране, можно зайти в посольство США в любом государстве. Да, туда придется съездить как минимум два раза, что в условиях пандемии на очень удобно, но большинство виз россияне получали именно таким образом.

То есть из Питера и северо-запада еду в Финляндию, у Калининграда выбор большой, кому-то ближе, например, Казахстан.

Что же касается иммиграционных виз (тем, кто собирается перебраться за океан на ПМЖ), то они будут выдаваться фактически в двух случаях: в случае истечения срока их действия, в случае угрозы жизни или наступления смерти. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте американского посольства. Выдача неиммиграционных виз для недипломатических поездок будет прекращена, а это категория включает в себя самую большую аудиторию – туристов.

- В обозримом будущем посольство в Москве не будет оказывать нотариальные услуги, предоставлять консульские свидетельства о рождении за границей или переоформлять американские паспорта, - говорится в сообщении.

Также в посольстве рекомендовали находящимся в России гражданам США, у кого истек срок действия визы, покинуть страну до 15 июня. Причиной, побудившей американское диппредставительство пойти на такой шаг, стало вынужденное сокращение штата сотрудников на 75%.

- Мы сожалеем, что действия российских властей вынудили нас сократить наш консульский штат на 75%. Мы будем стремиться предложить гражданам США как можно больше услуг, - добавляется в публикации.

Это событие стало еще одним звеном в американо-российском противостоянии. 15 апреля 2021 года в Вашингтоне был принят новый пакет антироссийских санкций, были высланы 10 российских дипломатов. Россия ответила также высылкой 10 американских дипломатов и запретом американским диппредставительства нанимать на работу россиян и граждан третьих стран.

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