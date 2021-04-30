Несовершеннолетним воспитанникам Белореченской колонии помогут начать жизнь с чистого листа

Начальник УФСИН по Краснодарскому краю Виктор Пестов. Фото предоставлено ФК "Тотем".

В Краснодаре 30 апреля прошел форум, посвященный вопросам ресоциализации несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных колониях. Мероприятие прошло на площадке УФСИН по Краснодарскому краю в рамках социального федерального проекта «Начни с чистого листа». Организаторами проекта выступают АНО Футбольный клуб «Тотем» совместно с ФСИН России и центром «Амурский тигр».

Дискуссия получилась по-настоящему жаркой и интересной. Представители Управления федеральной службы исполнения наказаний, общественники и другие эксперты обменялись мнениями по поводу того, каким они видят будущее исправительных учреждений для несовершеннолетних. Как помочь подросткам покончить с криминальной средой? Что необходимо сделать, чтобы адаптировать их к нормальной жизни и дать им возможность найти свое место в обществе? И, наконец, как должна измениться пенитенциарная система России, какие инновационные методы ей следует внедрять в работе с несовершеннолетними? На эти и многие другие вопросы ответили участники мероприятия.

На форуме наглядно можно было увидеть, как непросто происходит трансформация пенитенциарной системы России. Белореченская воспитательная колония не раз попадала в хронику происшествий на телеканалах и в федеральных СМИ. С приходом нового руководства краевого УФСИН и Белореченской колонии ситуация начала выправляться. Но как признают руководители исправительных учреждений, это не быстрый процесс. Для того, чтобы в корне переломить ситуацию, будет крайне полезна помощь общественности, в том числе НКО.

Основная цель социального проекта «Начни с чистого листа» - помочь ФСИН максимально вовлечь несовершеннолетних осужденных в общественную жизнь. Отвлечь их от криминала спортом, культурными проектами, пробудить интерес к знаниям. И тем самым помочь им пройти социальную адаптацию. Большая роль в этом процессе отводится общественности и НКО, которые пока что привлекаются к этой деятельности незначительно. Главные причины этого – в традиционной закрытости системы ФСИН, отсутствии наработанной практики взаимодействия и низкой заинтересованность в участии со стороны общественных организаций.

- Мы, как система охватываем только мероприятия, базирующиеся на Уголовном кодексе, - подчеркнул начальник УФСИН по Краснодарскому краю Виктор Пестов. - Проект позволяет шире взглянуть на вопросы ресоциализации. Действенный инструмент – системное наставничество, внедряемый в рамках проекта «Начни с чистого листа», позволяет более внимательно относиться к вопросу воспитания несовершеннолетних, вернуть то внимание, которое осужденным ребята недодало общества, в следствие чего они оступились и совершили правонарушение. И теперь нам важно через институт наставничества исправить эти ошибки, уверен, найдутся неравнодушные люди, готовые протянуть оступившимся ребятам руку помощи.

Форум прошел на площадке УФСИН по Краснодарскому краю в рамках социального федерального проекта «Начни с чистого листа». Фото предоставлено ФК "Тотем".

По словам экспертов, мировая практика показывает: процесс возвращения к нормальной жизни и социальной адаптации несовершеннолетних заключенных идет гораздо успешнее, если к нему привлекать общественность. Ограничение свободы – это исключительная мера, и даже в условиях заключения подростки не должны отрываться от социума. Поэтому ФСИН необходимо плотнее взаимодействовать с общественными организациями, внедряя новые формы работы с детьми, как это делает ФК «Тотем».

После форума в Краснодаре команда ФК «Тотем» отправится в Белореченскую колонию и встретится с воспитанниками.

Всероссийский социальный проект «Начни с чистого листа» проводится по инициативе АНО «ФК «Тотем» совместно с ФСИН России. Финансовую поддержку проекту оказывает Фонд президентских грантов при организационном содействии Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Весной этого года в рамках проекта прошел творческий конкурс среди несовершеннолетних воспитанников колоний «С чистого листа». Основной частью проекта станут масштабные выездные форумы НКО в российских регионах. Тренерский состав и команда юниоров ФК «Тотем» побывают в восьми воспитательных колониях ФСИН России - Можайской, Колпинской, Новооскольской, Ижевской, Белореченской, Новосибирской, Томской и Кировоградской.