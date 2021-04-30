Зерна, мяса и молока хватит на всех: страны Евразийского экономического союза исключили возможность дефицита продуктов

Заседание Евразийского межправительственного совета в Казани. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В пятницу премьеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) завершили двухдневную встречу в Казани. В ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Также в заседании поучаствовали представители стран-наблюдателей (Куба, Молдавия и Узбекистан) и приглашенные гости (премьер Таджикистана).

Участникам межправительственного совета ЕАЭС предстояло обсудить 12 вопросов и по итогам подписать документы по углублению интеграции.

- Мы работаем в непростое время: пандемия, региональные кризисы, торговые войны - эти проблемы усугубляются вмешательством Запада во внутренние дела других государств, сильным политическим и экономическим давлением. Но даже в этих условиях мы принимаем эффективные решения, чтобы укрепить единый рынок, снять ограничения на передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы, - заявил Мишустин, открывая расширенное заседание Евразийского межправительственного совета.

Как рассказал Мишустин, до конца года входящие в ЕАЭС страны должны заключить соглашение о порядке обмена кредитными историями.

- Наши граждане и юридические лица получат возможность брать кредиты во всех государствах «пятерки», а банки смогут проверят сведения о заемщиках, - сообщил Мишустин.

По его словам, также продолжится работа по созданию общей цифровой платформы, по совместным инициативам в здравоохранении и других областях.

- Мы будем делать все необходимое, чтобы преодолеть последствия пандемии и выйти на устойчивый экономический рост в наших странах и в Союзе, - сказал Мишустин.

По мнению Мишустина, ЕАЭС становится центром экономического притяжения в регионе. Премьер призвал углублять контакты с ближайшими партнерами: странами СНГ, ШОС и БРИКС. Мишустин также заявил, что Евразийский экономический союз заинтересован в конструктивном диалоге с Евросоюзом «на равных условия и принципах взаимоуважения».

В ближайшие 5 лет страны ЕАЭС собираются работать над созданием совместной космической системы.

- Это предполагает объединение группировки спутников наших стран, формирование единого банка данных по материалам объединенной космической съемки, а также модернизацию наземных комплексов приема и обработки информации, - пояснил Мишустин.

Глава коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович опроверг слухи о дефиците продовольствия на пространстве ЕАЭС.

- Эта тема достаточно часто сегодня фигурирует в СМИ. Поэтому хочу сказать, что и по зерну, и по мясу, и по сахару, и по молочной группе товаров у нас достаточно ресурсов, чтобы обеспечить прочное снабжение внутреннего рынка нашего союза, и даже продавать эти товары на экспорт, - заявил Мясникович.

С амбициозным предложением к странам ЕАЭС обратился премьер Кубы Мануэль Марреро. На заседании показали его видеообращение. Во-первых, кубинский премьер сообщил, что Куба собирается расширить авиасообщение со странами ЕАЭС, в том числе за счет расширения географии пунктов отправления и назначения, увеличения количества авиаперевозчиков и частоты полетов.

- С уверенностью в том, что Куба является безопасным и привлекательным направлением и коридором для ваших стран, - заявил Марреро.

Он также рассказал, что Куба одной из первых стран намерена вакцинировать все свое население от ковида.

- Куба имеет возможность производить большое количество вакцин и планирует стать одной из первых стран, которые вакцинируют все свое население. Куба готова поддержать государства Евразийского экономического союза в борьбе с пандемией с помощью своих вакцин, - заявил кубинский премьер.

- Наши страны постепенно переходят к фазе постпандемического восстановления. Последствия наращивания темпов массовой вакцинации, реализуемой нашими странами, позволяют говорить о выходе ЕАЭС из текущего кризиса уже в ближайшей перспективе. Наши приоритеты во внутренней и внешней политике должны сместиться от кризис-менеджмента в сторону более долгосрочных целей и задач, - заметил премьер Казахстана Аскар Мамин и призвал активнее заниматься промышленной кооперацией.

Премьер Белоруссии Роман Головченко предложил подготовить единую стратегию санитарной и биологической безопасности для ЕАЭС. А премьер Киргизии Улукбек Марипов заявил, что пора полностью возобновить пассажирские железнодорожные перевозки между странами Евразийского экономического союза, используя при этом платформу «Путешествую без COVID-19».

- Существующее на сегодня количество авиаперевозок не удовлетворяет полностью потребностям граждан наших стран. В этой связи считаем, что необходимо возобновление движения поездов международного сообщения, - сказал Марипов.

В следующий раз премьеры стран ЕАЭС встретятся в августе в Киргизии на берегу озера Иссык-Куль.

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