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30 апреля 2021 14:00

Елена Проклова: «Это был настолько уважаемый человек, что мысли, что он делает со мной что-то плохое, даже в голову не приходило»

В интервью kp.ru актриса рассказала, почему она решилась на скандальные откровения
Анастасия ПЛЕШАКОВААнастасия ПЛЕШАКОВА
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Скандальная исповедь актрисы разделила общество на два лагеря

Скандальная исповедь актрисы разделила общество на два лагеря

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Неделю назад в передаче "Секрет на миллион" на телеканале НТВ 68-летняя Елена Проклова рассказала о пережитых в детстве домогательствах со стороны очень известного актера.

Скандальная исповедь актрисы разделила общество на два лагеря. Одни считают, что о таких историях необходимо говорить публично, другим «стало стыдно за пожилую женщину». Одни настаивают, что у харассмента нет срока давности, что люди, которые не прошли через это, не поймут, как ломается психика. Другие увидели расчет, когда выгодно, можно и врубить «жертву насилия».

Мы позвонили Елене Игоревне, чтобы узнать, ожидала ли она такую реакцию на свою исповедь? Что она думает о своих хейтерах, которых немало.

- Я столько лет общаюсь и с публикой, и с прессой, что прекрасно понимаю, что мои слова вызовут двойную реакцию, - призналась нам Проклова. – Я согласилась на разговоров в эфире у Леры Кудрявцевой, ожидая именно такую реакцию. Но меня в данном случае волнует не то, как и что обо мне подумают, а то, как отнесутся к этой проблеме. Когда представишь, что в эту минуту где-то в тёмном лесу или в подъезде происходит вот ЭТО - то, о чём я говорила в передаче, хочется уберечь молоденьких девочек от этого... средневековья. В моем возрасте начинаешь думать уже не о себе, не о том, что о тебе скажут люди, а о том, как помочь кому-то еще.

- По крайней мере вы нашли для себя объяснение, почему публично рассказали свою историю. Это объяснение, наверное, убедительно для кого-то…

- А для кого-то - и нет… Каждый имеет право, соглашаться со мной или не соглашаться. Единого мнения не бывает никогда и ни в чем. Особенно, когда есть ситуации, где можно кого-то осудить. Это же так манко для многих, вместо того, чтобы задуматься о том, что стоит глубже… Повторюсь, я шла на этот разговор, понимая, какая может быть реакция. Но я не боюсь общественного порицания. Оно меня не шокирует. И не ранит нисколько. И потом, в чем меня можно порицать? Ведь для того, чтобы освободиться от той тяжести, которая всю жизнь была со мной, осознать, что это может кому-то помочь, для этого была проделана достаточно тяжелая внутренняя работа.

- Два года вы терпели отношения с этим человеком. Почему? Неужели вы так его боялись?..

- Я была в него влюблена. Вы поймите, 15 лет – этот такой возраст, когда большинство девушек хотят узнать, что такое взрослая жизнь, когда их уже волнуют сексуальные эмоции. Но то, что эти эмоции оказались в такой форме… Вот это ужасно. Ведь мы тогда ничего не знали. Это сейчас есть Интернет, где можно найти ответы на многие вопросы. Про секс я тогда вообще ничего не знала, что и как бывает. Более того, это был настолько уважаемый человек, что мысли о том, что то, что он делает со мной - это может быть чем-то плохим, мне даже в голову не приходили. Просто был ужас, что взрослая жизнь именно такая.

Шоу-бизнесКАРТИНА ДНЯЕлена Проклова: досье KP.RU