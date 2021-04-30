Экс-глава чешской военной разведки: Неужели русские узнали об оружии на складах из «Комсомольской правды»?

Версия о причастности «российских агентов» к взрывам в Чехии не выдерживает критики. Фото: Shutterstock

У президента Чехии Милоша Земана, раскритиковавшего на днях официальную версию правительства о том, что склады с вооружениями в местечке Врбетице в 2014 году взорвали «агенты ГРУ», появился неожиданный союзник. Да такой, в компетентности которого не посмеют усомниться ни официальная Прага, ни натовские чины, ни евробюрократы из Брюсселя.

Бывший глава чешской военной разведки бригадный генерал Андор Шандор в интервью РИА Новости признал, что власти его страны не предоставили доказательств «участия агентов ГРУ» во взрывах складов.

- Мы не получили ни одного качественного доказательства того, что это сделали агенты ГРУ. То, что (россияне. - Ред.) Чепига с Мишкиным были накануне взрывов в городе Остраве, – это задокументировано (в отеле. - Ред.), но то, что они действительно были во Врбетице, отрицают как представители фирмы Imex Group, так и ее адвокат, - заявил Шандор.

Напомним, что частная коммерческая фирма Imex Group, арендовавшая семь лет назад злополучные склады, принадлежит болгарскому бизнесмену Эмилиану Гебреву, засветившемуся на контрабанде оружия в «горячие точки». Он долгое время отрицал свою причастность к нелегальным поставкам, но потом признал в интервью газете «Нью-Йорк таймс», что вразрез с законодательством Евросоюза пытался через Болгарию тайно отправить на Украину партии снарядов, снабдив ящики надписью «Для армии Таиланда». О «русских диверсантах» он даже не заикался, но обмолвился, что условия хранения смертоносного груза на складах во Врбетице были «не совсем надлежащими».

Генерал Шандор, комментируя обвинения чешских властей, взывает к элементарной логике:

- Если это (взрывы. - Ред.) действительно сделали люди из ГРУ, то они должны были иметь помощников на складе и помощников на государственном уровне, которые сообщили бы им о том, что данная фирма собирается вывозить вооружение в Болгарию. Они ведь не могли прочитать об этом в «Комсомольской правде», не так ли!? - иронизирует экс-глава разведки.

Что тут скажешь... В «Комсомолке» действительно ничего не сообщалось о планах болгарского оружейного торгаша, хоть между строк читай. Зато есть много основанных на конкретных фактах материалов о том, как на Западе пытаются повесить на Россию обвинения в самых фантастических каверзах. В последние годы просто с цепи сорвались - кто что-нибудь пострашнее выдумает.

Бывший главный военный разведчик Чехии отметил, что руководитель кабмина Андрей Бабиш и первый вице-премьер Ян Гамачек сделали заявления в спешке и хаотично. Генерал считает, что причина тому - боязнь утечки информации в прессу. Хотя многие эксперты обратили внимание, что свою «сенсацию» чешские власти озвучили сразу после разоблачения антипрезидентского заговора в Белоруссии и накануне ожидавшегося одобрения использования российской вакцины «Спутник V» в Чехии. В итоге сделка была сорвана напрочь.

Получилось, что Чехия сама проложила себе дорогу в список недружественных стран, который формирует сейчас МИД России. Увы, по мнению Андора Шандора, Прагу это вряд ли вразумит. Отступить для нее - значит потерять лицо.

- Думаю, что обе стороны не могут быть полностью уверены в том, что ничего больше в их отношениях уже не будет происходить, - заключил генерал.

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