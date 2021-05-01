Будущее системы здравоохранения: Заменит ли приложение на смартфоне участковых терапевтов

Новые технологии способны изменить наши взгляды на систему здравоохранения. Фото: Shutterstock

Для многих из нас визит в поликлинику это стресс, убитое время и немалые деньги. И даже не так важно, частная это клиника или государственная - претензий много и к тем, и к другим. Что нужно изменить в медицинском королевстве, чтобы оно, наконец-то, стало служить пациенту? Эксперт, независимый исследователь (в прошлом старший научный сотрудник Международной лаборатории экономики реформы здравоохранения РАНХиГС) Денис Соколов выступил с идеей упразднить медицинскую бюрократию, которая выполняет роль посредника между врачом и пациентом. Мобильное приложение, утверждает Соколов, сможет куда эффективнее распределять ресурсы, управлять финансовыми и людскими потоками. А сэкономленные деньги пойдут на лечение пациентов и зарплату врачей. Заманчиво ведь? В эфире Радио “Комсомольская правда” (97,2 FM) мы поговорили с автором идеи. И попытались понять в какую сторону здравоохранение должно эволюционировать.

Вас лечит Яндекс-врач

- Денис, нас всех очаровала ваша мысль управлять здравоохранением через мобильное приложение. Как это будет технически выглядеть? Появится медицинский вариант приложения Яндекс-такси? Будет, условно говоря, Яндекс-врач с рейтингом врачей, с тарифами комфорт, бизнес, эконом и так далее?

- В какой-то степени - да. Понятно, что это сравнение большая натяжка, поскольку медицина штука гораздо более сложная, чем такси. Но идея как раз в том, чтобы ликвидировать бюрократическую прокладку между врачом и пациентом. Потому что медицинская бюрократия порождает множество проблем и создает довольно большие издержки. Сто лет назад система Семашко была просто открытием для советской России, тогда это была бедная страны, в которой ощущалась нехватка врачей и оборудования. Но сегодня система, когда государство аккумулирует и распределяет деньги и медицинские ресурсы, работает неэффективно. Попытки исправить это предпринимались в России с 90-х годов, когда у нас пытались ввести страховую медицину. В реальности введение страховой медицины в нынешнем виде это практически сохранение старой системы с новыми названиями. Потому что по большому счету нет разницы, кто садится на финансовые потоки - региональные департаменты здравоохранения или страховые компании. Все равно до врачей и пациента дойдут копейки.

- Зато медицина все же бесплатная, во всяком случае ее базовый уровень...

- Как-то даже неудобно повторять аксиому, что медицина бывает только за деньги, вопрос только в том, кто платит? В конечном итоге, платит условный налогоплательщик. Но его деньги идут кривым путем либо через бюджетное финансирование здравоохранения или через страховые компании. И в том и в другом случае интересы тех, кто распределяет ресурсы, редко совпадают с интересами пациента. Пациенту нужно вылечиться, распределительной системе надо освоить деньги. Отсюда идея заменить распределительную систему приложением вроде Яндекс-такси, о котором вы говорили. В случае необходимости открываем приложение и вам сразу предлагаются варианты. Вы можете пойти на обследование в этот центр и вам его оплатят с вашего лицевого счета. Или платить будет ваша страховая, если вы застрахованы. А чтобы попасть в другой центр, вы должны будете доплатить и так далее...

Мобильное приложение призвано упразднить медицинскую бюрократию, которая выполняет роль посредника между врачом и пациентом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Экономить на чиновнике, а не пациенте

- Сейчас стандартный визит к врачу выглядит примерно так: приходит пациент и жалуется на здоровье. Врач отвечает: “А что же вы, батенька, хотите - возраст?” И пациент уходит солнцем палимый с бесполезным рецептом в кармане... А как должно быть?

- Во-первых, важно понимать, что пациент приходит к врачу с деньгами. Это может быть страховой полис, лицевой счет, наличные деньги, банковский счет и т.д. Почему врач говорит - вы старый, вас лечить бесполезно? Потому что он ограничен в ресурсах и старается их не растрачивать. Любое управленческое звено сверху требует ограничить расходы. А когда мотивация врача не связана с оказанием квалифицированной помощи пациенту, ничего хорошего не получается. Тогда врач боится идти на операцию, потому что операция это риск, он может попасть под суд. Или он боится принимать решение о дополнительных исследованиях, потому что страховая компания их не оплатит, тогда будет неприятный разговор с главным врачом, почему он назначил анализы, из-за которых учреждение несет убытки.

- А во-вторых?

- А во-вторых я думаю, что на современном уровне развития технологий можно попытаться обойтись без первичного звена.

«Сфотографируйте вашу сыпь камерой телефона»

- Как, без поликлиник, армии участковых врачей и медсестер ?

- А что вы получаете от терапевта? На этом этапе медики занимаются в основном администрированием и маршрутизацией потока пациентов. Прием у участкового терапевта длится несколько минут, большую часть времени он заполняет бумажки и направления. Вот всю эту работу по первичному подбору диагноза, определению перечня необходимых исследований могут на себя взять электронные экспертные системы, онлайн-консультации со специалистами. Сегодня появилось множество технологий, которые помогают пациенту на начальном этапе. Есть различные экспресс-тесты, которые позволяют быстро ставить предварительный диагноз. Существуют мобильные приложения, которые позволяют не только измерять давление, пульс, но и смотреть насыщение крови кислородом. Появились разработки, которые выдают перечень возможных заболеваний и рисков на основе анализа изменений вашего облика в селфи. Есть программы, которые по фотографии фрагмента кожи могут подсказать, куда двигаться с точки зрения диагностики заболевания периферийных сосудов или заболевания кожи…

- Погодите, в этом самом месте народ, услышав ваши слова про электронные экспертные системы моментально взвоет и начнет возмущаться: значит нам предлагают телемедицину и будут лечить по телевизору и по телефону? Мы, кажется, к этому пока не готовы.

- Да, конечно, не готовы. Но когда народу стало тревожно из-за пандемии, все моментально перешли и на телемедицину, и на медицину по телефону. Если людям выгодно, они мгновенно осваивают и общение в мессенджерах, и конференции в Zoom, и мобильный банкинг, который зашит в телефоне. Есть масса нюансов, но я бы не считал, что это какое-то непреодолимое препятствие.

Конечно, снять необходимость первичного звена можно только при встречном движении. Нам нужен высококвалифицированный пациент, это человек, который разбирается или готов разобраться в основных болезнях, с которыми он может быть связан. Сегодня есть масса возможностей это сделать, информации - море. Кроме того, сохранение собственного здоровья это очень мотивирующая вещь.

На современном уровне развития технологий можно попытаться обойтись без первичного звена. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Что делать с армией шарлатанов?

- А как же бабушки и дедушки - главные завсегдатаи поликлиник - будут разбираться в мобильных приложениях и хитростях телемедицины?

- Им может помочь близкий родственник, внук-зуммер, либо даже врач, которого попросили представлять этого пациента на этом рынке.

- Нет опасения, что если нашему массовому пациенту дать лицевой счет с деньгами и возможность выбирать, то он побежит отдавать деньги космобиоэнергетикам, уринотерапевтам и так далее. На народные деньги в стране процветает огромная армия шарлатанов. Как этого избежать?

- На диком рынке этого избежать довольно сложно. Но если мы говорим о рынке, где кроме квалифицированного пациента, присутствуют достаточно квалифицированные и самостоятельные врачи-профессионалы, думаю мы решим эту проблему. Люди не настолько глупы, что тратить деньги на шарлатанов. Не надо недооценивать способности людей к самоорганизации. Я знаю дагестанское село, которое было известно по протестам дальнобойщиков (там многие зарабатывают таким образом), где во время пандемии местное сообщество уже в апреле-мае организовало квалифицированную медицинскую помощь на таком уровне, который в инструкциях официальной медицины был достигнут только осенью 2020 года. В этом селе еще весной прошлого года замеряли сатурацию крови, наладили подвоз кислорода и необходимых препаратов, в том числе, гормональных. И организовали для пожилых людей интенсивную терапию достаточно неплохого уровня. За этим стояли хороший местный доктор и инициативная община. В пандемию много примеров, когда люди в соцсетях быстро находили врачей, которые могли давать нормальные консультации через телефон, через электронную почту.

Дивиденды для пациента и доктора

- Можете сформулировать, что в итоге получат пациенты и врачи от этой реформы?

- Во-первых, огромную экономию средств. Например, первичное звено сегодня - это 25-35% консолидированного бюджета на здравоохранение. А весь этот бюджет мы оцениваем в 60 миллиардов долларов. Соответственно значительно больше денег остается именно на медицину.

Второе, это серьезная оптимизация медицинского персонала. Если посмотреть на любое медицинское учреждение, то реально работают далеко не все сотрудники-медики, которые числятся в штате. Обычно 10-20% профессионалов работает на износ, остальные занимаются делопроизводством. Те люди, которые впахивают по семь дней в неделю по 24 часа в сутки, выгорают к 45 годам. Причем они тяжело работают за очень небольшие деньги, потому что врачам стали платить адекватную зарплату только когда случился коронавирус. А так доктора работают, по сути, за хлеб и одежду. Мало того, что они не могут капитализировать свою профессиональную деятельность на протяжении своей жизни, у них еще нет возможности профессионального роста. Потому что у них не остается времени для того, чтобы повышать свой уровень, ездить на повышение квалификации, учиться чему-то новому, читать журналы. Медицина не стоит на месте ни секунды и для того, чтобы оставаться профессионалом, нужно постоянно наращивать свою квалификацию. В конечном итоге и от этого выиграет пациент, потому что его будет лечить знающий врач, мотивированный помочь пациенту.

Третье, что получает пациент - он существенно повышает свою квалификацию. Квалификацию, конечно, обывательскую, но медицинскую. Весь сегодняшний опыт говорит о том, что человек с хорошей медицинской квалификацией - именно бытовой - имеет шансы получить гораздо более качественную помощь, чем человек с деньгами, но без такой квалификации. Правильно описать свое состояние, суметь задать нужные вопросы врачу, оценить научность его ответов, - это помогает грамотному пациенту уже сейчас.

И четвертая история - это прямой выход на глобальный рынок современных медицинских технологий, которые в целом на сегодня, могут увеличить продолжительность качественной жизни для людей от 20 до 50 лет.

Кроме квалифицированного пациента, присутствуют достаточно квалифицированные и самостоятельные врачи-профессионалы Фото: Shutterstock

Продлеваем себе жизнь

- Это что за рынок такой?

- На современном уровне технологий при условии правильного образа жизни и своевременного обращения к врачу вы живете значительно дольше. То есть, у вас к 50 или к 60 годам не начинаются проблемы от метаболического синдрома или ишемической болезни, повышенного давления или диабета второго типа - всего того, что у предыдущего поколения случалось почти у всех людей, переступивших этот возрастной рубеж. Вы этого избегаете, потому что можете мониторить свои онкологические маркеры и избегаете запущенной онкологии, которая уносит многих людей раньше времени. Сегодня есть примеры, когда люди вовремя отследившие тот же самый рак простаты живут еще 30 лет. И такая ситуация по множеству разных онкологических заболеваний. Причем новые технологии и своевременное их применение позволяет продлить не просто жизнь, а жизнь качественную, когда человек сохраняет работоспособность и состояние радоваться жизни.

- Но вы же понимаете, какое встретите сопротивление. С одной стороны сотни тысяч пациентов, которым недосуг или не по уму разбираться получать квалификацию грамотного пациента, которые не верят в новые технологии и телемедицину. А с другой стороны десятки тысяч участковых терапевтов, тетенек из регистратуры, которые окажутся на улице...

- Я пока предлагаю просто осмыслить эту идею. Очень сложно в современном российском обществе обсуждать довод, что медицина все равно будет платной. Хотя она уже платная. Люди просто не хотят об этом думать.

МНЕНИЕ СКЕПТИКА

Евгений Тимаков:

Ликвидация первичного звена убьет здравоохранение!

Мы попросили прокомментировать идеи Дениса Соколова главного врача частной клиники, иммунолога, педиатра Евгения Тимакова.

- Что касается идеи снизить нагрузку на первичное звено и разгрузить терапевтов за счет развития телемедицинских коммуникаций и технологий - здесь я, пожалуй, соглашусь. - говорит Евгений Юрьевич - Есть ряд случаев, когда не нужно приходить к терапевту, который действительно зачастую является координирующим звеном в назначении консультации узких специалистов. Например, если у меня заболело ухо, я не могу сейчас напрямую записаться к лору, пока не попаду на прием к терапевту, который даст направление. В этом смысле электронная экспертная система, как координационное звено, снимет огромную нагрузку с терапевтов и педиатров. То есть вы будете выполнять алгоритм введения определенных симптомов, жалоб и роботы могут самостоятельно направить вас к тому специалисту, который вам нужен. Сдвинуть телемедицину на повторные консультации, когда ты дистанционно общаешься с врачом, который тебя уже видел и может оценить состояние - тоже разумно.

Но убрать первичное звено, как таковое - это будет убийство для здоровья нашего населения. Потому что никто не отменял человеческий фактор: пациента должен видеть врач, никакие дистанционные консультации этого не заменят. Людям часто свойственно заблуждаться относительно своего состояния. Врач на личном приеме получит более полную картину течения болезни.

- Можно ли с помощью мобильных технологий ликвидировать медицинскую бюрократию?

- Да, если под бюрократией понимать перераспределение первичного потока. Но убирать централизованное управление здравоохранением ни в коем случае нельзя. Это будет полный хаос. Система Семашко в условиях пандемии коронавируса вообще-то показала себя лучшей в мире! И поставила под сомнение состоятельность европейских систем здравоохранения. А ведь Денис Соколов предлагает перейти именно на европейские рельсы дистанционных консультаций. Во многих европейских странах уже больше нет первичного звена, есть врач общей практики. У меня среди пациентов очень много людей с двойным гражданством и, поверьте, не один из них не доволен системой здравоохранения в тех странах, где они большей частью живут. Я говорю именно про Европу. Никто не доволен системой дистанционного консультирования. Никто не доволен, что нельзя вызвать врача на дом, когда у тебя температура 39-40.

- Ну а какой путь развития, что вы думаете?

- Чтобы нация была здоровой, к врачу надо ходить не в случае болезни, а для профилактики. В идеале задача здравоохранения не лечить больных, а сделать так, чтобы человек не заболел.

Профилактику компьютер не сделает. Профилактика это работа непосредственно с врачом, ежегодная диспансеризация, чтобы не упустить определенные скрытые факторы. Я педиатр и знаю, сколько мы ловим сейчас на подлете угрожающих и тяжелых состояний от онкологии до заболеваний крови, заболеваний щитовидной железы именно во время профилактических осмотров. Врач видит огромное множество нюансов, замечает в анализах изменения в крови, которые ни один компьютер вам не покажет. Нельзя переходить на полную цифровизацию здравоохранения, это опасно для здоровья нации.