Дмитрий Песков: Не сократят ли из-за майских каникул - январские? Никаких решений на этот счёт нет

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ...Можно вопрос, Дмитрий Сергеевич?

- Да, конечно.

- Слушатели Радио "Комсомольская правда" прислали просьбу: спросите, пожалуйста, у Дмитрия Пескова, вот сейчас все будут гулять майские каникулы, а январские каникулы из-за этого не сократят?

- Не знаю. Не знаю… Такой информацией не располагаю. Ну, гуляем мы все-таки не ради того, чтобы гулять, а гуляем мы по рекомендациям наших специалистов-эпидемиологов, с коими согласился президент.

И гуляем на фоне того, что коронавирус не побежден. И все-таки эпидемия пока - так или иначе - продолжается, она не ушла полностью.

Поэтому это, наверное, вряд ли подлежит какой-то компенсации дальнейшей, вот эти дни, которые объявлены. (майскими каникулами. - А.Г.)

- То есть, сокращать январские не будут?

- Никаких решений на этот счет не принималось.

- И еще, есть регионы, где в майские каникулы собираются работать, по решению региональных властей. Президент же не велел.

- А какие регионы вы имеете в виду?

- Ну, есть, например, Калининград, я знаю.

- Ну, там было объявлено это рабочими днями?

- Ну, типа того.

- Я не располагаю такой информацией. Наверное, нужно обратиться в Калининград, к руководству Калининграда с этими вопросами. Мне неизвестно о том, что там какие-то были региональные документы, объявляющие рабочими днями это время.

- Хорошо, я позвоню. И еще вопрос. В некоторых регионах объявляют сухой закон на время майских каникул. Ведь в Указе президента этого нет. Ну, например, Тува...

- В Указе президента этого нет. Но, в данном случае, региональное руководство реализует свои полномочия. Глава региона обладает достаточно широким кругом полномочий. И это происходит все на их усмотрение.

- Как проведет майские каникулы пресс-секретарь президента?

- В смешанном режиме. (смеётся)

- Это как?

- И буду отдыхать, потом буду немножко заниматься делами.

- Спасибо.

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