Дмитрий Песков: Не сократят ли из-за майских каникул - январские? Никаких решений на этот счёт нет

Дмитрий Песков
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- ...Можно вопрос, Дмитрий Сергеевич?
- Да, конечно.
- Слушатели Радио "Комсомольская правда" прислали просьбу: спросите, пожалуйста, у Дмитрия Пескова, вот сейчас все будут гулять майские каникулы, а январские каникулы из-за этого не сократят?
- Не знаю. Не знаю… Такой информацией не располагаю. Ну, гуляем мы все-таки не ради того, чтобы гулять, а гуляем мы по рекомендациям наших специалистов-эпидемиологов, с коими согласился президент.
И гуляем на фоне того, что коронавирус не побежден. И все-таки эпидемия пока - так или иначе - продолжается, она не ушла полностью.
Поэтому это, наверное, вряд ли подлежит какой-то компенсации дальнейшей, вот эти дни, которые объявлены. (майскими каникулами. - А.Г.)
- То есть, сокращать январские не будут?
- Никаких решений на этот счет не принималось.
- И еще, есть регионы, где в майские каникулы собираются работать, по решению региональных властей. Президент же не велел.
- А какие регионы вы имеете в виду?
- Ну, есть, например, Калининград, я знаю.
- Ну, там было объявлено это рабочими днями?
- Ну, типа того.
- Я не располагаю такой информацией. Наверное, нужно обратиться в Калининград, к руководству Калининграда с этими вопросами. Мне неизвестно о том, что там какие-то были региональные документы, объявляющие рабочими днями это время.
- Хорошо, я позвоню. И еще вопрос. В некоторых регионах объявляют сухой закон на время майских каникул. Ведь в Указе президента этого нет. Ну, например, Тува...
- В Указе президента этого нет. Но, в данном случае, региональное руководство реализует свои полномочия. Глава региона обладает достаточно широким кругом полномочий. И это происходит все на их усмотрение.
- Как проведет майские каникулы пресс-секретарь президента?
- В смешанном режиме. (смеётся)
- Это как?
- И буду отдыхать, потом буду немножко заниматься делами.
- Спасибо.
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