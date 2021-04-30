Минобороны России раскрывает новые архивные документы о Великой Отечественной войне

Военные архивы раскрывают сенсационные материалы, посвященные героическому штурму Берлина и воинам Красной Армии, погибшим в борьбе с нацизмом на завершающем этапе войны. Фото: Марк Редькин/ТАСС

"КАК БЫ ЧЕГО НЕ ВЫШЛО"

Уже почти 76 лет прошло со Дня Победы 1945 года, а в наших архивах по-прежнему хранятся миллионы грифованных документов, к которым имеют доступ только специалисты.

А эти документы - бездонный колодец радостной и горькой правды о войне. Но ее до сих пор держат "взаперти". И еще с советских времен дозированно открывают народу.

Партийные (гражданские и военные) цензоры бдительно стояли на страже, без соизволения сверху не выпуская в свет даже скромную командирскую справку о потерях личного состава. Это обычно и трусливо объяснялось так: "Как бы чего не вышло". Как бы это не бросило тень на величие Победы. А мы ведь шли к ней по-разному, - и отступая, и наступая, и выигрывая битвы, и проигрывая их. И было бы лицемерием конъюнктурно выпячивать только успехи и прятать или "припудривать" поражения.

БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ

В Минобороны России и Генштабе еще несколько лет назад решили, что надо перестать прятать правду о войне на пыльных архивных полках. Так появился проект «Без срока давности» на интернет-портале военного ведомства.

И уже много раз он "потчует" посетителей уникальными и сенсационными материалами. Только что там появился раздел, посвященный героическому штурму Берлина и воинам Красной Армии, погибшим в борьбе с нацизмом на завершающем этапе войны. В нем обнародованы документы из фондов Центрального архива Министерства обороны. В частности, - учетная карточка мемориального комплекса в Трептов-парке, документы из личного дела одного из создателей мемориала - скульптора Евгения Вучетича, журналы боевых действий частей и подразделений 1-го Белорусского фронта, именные списки безвозвратных потерь, наградные листы и описания подвигов бойцов и командиров.

В конце апреля 1945 года, в том месте, где сейчас стоит мемориальный комплекс советским воинам, с тяжелыми боями к Рейхстагу прорывались части 5-й ударной армии 1-го Белорусского фронта. Самую подробную картину этих боев передает опубликованный в разделе журнал боевых действий 5-й ударной армии за апрель 1945 года. Документ свидетельствует, что штурм был тяжелейшей боевой задачей. Читаем: «Чем ближе продвигались войска армии к центру Берлина, тем все более и более возрастала напряженность боев». В журнале говорится, что советским войскам пришлось действовать «… в сложных уличных боях, часто доходивших до рукопашных схваток».

2 мая 1945 г. Бойцы 8-й гвардейской армии РККА Алексей Ковалев и Абдулхаким Исмаилов (слева направо) с красным знаменем на крыше здания Рейхстага после взятия города советскими войсками в ходе Второй мировой войны. Фото: Евгений Халдей/ТАСС

ПАДЕНИЕ КРЕПОСТИ

Немецкими войсками Берлин был превращен в город-крепость. «Строительство оборонительных сооружений на подступах и в самом городе Берлин противник начал с февраля 1945 года», – отмечается в журнале. Сама оборона города «… была разбита на 8 участков – секторов, именуемых в порядке латинского алфавита, и девятый центральный участок, именуемый цитаделью (район правительственных кварталов) и прилегающий к ним Тиргартен парк». При описании преимуществ немецких позиций в документе сказано: «Оборона г. Берлин облегчалась для немцев наличием большого количества разрушений, произведенных авиацией союзников. Улицы в некоторых районах были настолько завалены кирпичами обвалившихся зданий, что продвижение по ним без предварительной расчистки не только танков и артиллерии, но даже гужтранспорта было невозможным».

Но, несмотря на упорное сопротивление противника, уже «…2.5.45, в результате решительных девятидневных наступательных боев, наши войска сломили упорное сопротивление противника и полностью овладели столицей фашистской Германии городом Берлин», – указано в журнале боевых действий 5-й ударной.

Согласно «Ведомости потерь в личном составе 5-й ударной армии», только за один месяц – апрель 1945 года – почти непрерывных боев потери армии составили 17,5 тысяч бойцов и командиров.

МОРЯКИ В СТОЛИЦЕ РЕЙХА

На сайте военного ведомства впервые опубликованы малоизвестные боевые документы участвовавшей в штурме Берлина... Днепровской флотилии. Организационно она была включена в состав 5-й ударной армии. Многие посетители сайта наверняка узнают об этом впервые.

В журнале боевых действий флотилии говорится, что за период с 14 апреля по 3 мая, во время штурма Берлина, «отряд полуглиссеров (10 единиц) 1 БРК /бригада речных кораблей/, переброшенный на автомашинах в район Карлхорст, 23-25.04.45 оказал содействие 9 СК 5УА /9-го стрелкового корпуса 5-й ударной армии/ при форсировании реки Шпрее». По итогам боев из журнала следует вывод: «Опыт проведения операции указывает на настоятельную необходимость привлечения средств флотилии при форсировании частями КА водных рубежей».

В опубликованном ходатайстве от 30 апреля к начальнику штаба 1-го Белорусского фронта командующий флотилии контр-адмирал Григорьев написал: «Корабли 1-й бригады флотилии с 24.04 по настоящее время действует в составе 5-й ударной армии в черте города Берлина. За время своей боевой работы корабли под сильным огнем противника переправили через р. Шпрее одну дивизию из состава 9-го СК 5А, заслужив высокую оценку командиров КА». Впоследствии по другому ходатайству командующего флотилии этой бригаде было дано наименование «Берлинской».

1 мая 1945 г. Здание Рейхстага, разрушенное во время штурма города советскими войсками в ходе Второй мировой войны. Фото: Евгений Халдей/ТАСС

В ШАГЕ ОТ ПОБЕДЫ

Многие советские солдаты и офицеры захоронены в братской могиле в Трептов-парке, под знаменитым монументом Вучетича – величественным Воином-освободителем. Среди них немало военнослужащих 5-й ударной армии, подразделения которой именно в районе Трептов-парка, в ожесточенных боях прорывались к Берлину. Многие из них были награждены посмертно за те подвиги, которые они совершили в ходе упорных городских боев.

Командир стрелкового батальона гвардии капитан Константин Волощук посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза. В Великой Отечественной войне он участвовал с июня 1941 года и совершил ни один подвиг. В опубликованном наградном листе от 29 апреля 1945 года указывается, что 16 апреля при прорыве хорошо укрепленной немецкой обороны батальон под его командованием первым ворвался в траншеи противника и обеспечил успех наступления. 17 апреля «… товарищ Волощук со стрелковым батальоном первым форсировал реку Альте-Одер, на западном берегу отразил 4 контратаки врага, удержал занимаемый рубеж и тем самым дал возможность нашим подкреплениям с мелкими потерями преодолеть водный рубеж». В пригородах Берлина батальон гвардии капитана Волущука «…напряженными боями отбивал квартал за кварталом». 24 апреля Константин Волощук погиб смертью храбрых при форсировании Шпрее...

Старшая радиотелеграфистка гвардии сержант Зинаида Серкова была посмертно награждена орденом Отечественной Войны II степени. В наградном листе от 5 мая 1945 года рассказывается, что, несмотря ни на какие трудности во время боев, Серкова обеспечивала корпус устойчивою связью с командованием армии, всегда вовремя передавая донесения. 24 апреля «… тов. Серкова вместе со штабом корпуса форсировала канал Тельтов и, несмотря на налет авиации, осталась на своем посту, продолжая держать связь с командованием армии. Прямым попаданием бомбы тов. Серкова была убита».

В разделе также опубликованы документы на захороненных в могиле военнослужащих других армий, участвующих в штурме Берлина, в частности карта первоначального погребения мотоциклиста роты управления гвардии рядового Михаила Никитова и его наградной лист к ордену Отечественной войны II степени посмертно. В кратком изложении подвига написано: «25.4.45 г. в р-не г. Берлин Никитов возвращался с донесением из батальонов в штаб бригады. На него напала группа немецких солдат до 15 человек. Отстреливаясь, Никитов в этом бою убил 7 немцев, где и сам был ранен. Истекая кровью, Никитов доставил донесение в штаб бригады, где и умер».

Все представленные в разделе исторические свидетельства отчетливо показывают, что Победа в Великой Отечественной войне советского народа против немецко-фашистских захватчиков была завоевана умелым руководством командиров, сноровкой и доблестью бойцов, которые самоотверженно отдавали свою жизнь за будущее мира, веря в то, что больше никогда и нигде не будет нацизма.

Архивные документы, входящие в экспозицию мультимедийного раздела, рассекречены...