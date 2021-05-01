Что изменится в России с 1 мая 2021 года: кэшбэк за путевку в лагерь и новые штрафы

Родители, которые купят ребенку путевку в детский лагерь, получат компенсацию в 50% от ее стоимости Фото: Евгения ГУСЕВА

НЕКОТОРЫХ ПЕНСИОНЕРОВ ЖДЕТ ПРИБАВКА

Во-первых, это касается ветеранов Великой Отечественной войны, которые традиционно получают единовременную выплату ко Дню Победы. В этом мае сумма составит 10 тысяч рублей.

Во-вторых — членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и работников угольной промышленности. Тут все сложнее. Летчики и шахтеры получают особую доплату к пенсии за вредные условия труда, которая каждые три месяца пересчитывается. Очередной пересчет — с 1 мая. Доплата определяется индивидуально, по очень сложной схеме, исходя из размера дополнительных взносов, которые компании в этих отраслях переводят за своих работников. Конкретные суммы Пенсионный фонд обнародует в начале мая. (Подробнее — здесь)

ВЫСАДИЛ РЕБЕНКА-БЕЗБИЛЕТНИКА — ПЛАТИ ШТРАФ

Запрет высаживать малолетних «зайцев» (до 16 лет) из автобусов, троллейбусов, трамваев уже действовал. Но санкции к водителям или контролерам за его нарушение предусмотрены не были. С 1 мая будут действовать штрафы: для водителя — 5 тыс. руб., для кондуктора или контролера — аж от 20 до 30 тыс. руб.

Это касается тех случаев, когда ребенок едет в транспорте один, без взрослых, и не может оплатить проезд.

Запрет высаживать малолетних «зайцев» из автобусов, троллейбусов, трамваев уже действовал Фото: Михаил ФРОЛОВ

БЕРЕГИСЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ

С 1 мая увеличивается и штраф для водителей, нарушивших правила переезда железной дороги, - в большинстве случае с 1000 руб. до 5000 руб. Как вариант, можно и лишиться прав на срок от трех до шести месяцев. Все это касается, в частности, ситуаций, когда автомобиль выезжает на железнодорожный переезд на красный свет или при закрытом шлагбауме. Или на нерегулируемый переезд — при появившемся в пределах видимости поезде.

С 1 мая увеличивается и штраф для водителей, нарушивших правила переезда железной дороги Фото: Артем КИЛЬКИН

ПРОДАЕМ АВТО ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ

После 1 мая на портале Госуслуг должен появиться новый сервис для граждан — для заключения договора купли-продажи автомобиля с пробегом. Сделать это можно будет онлайн, в ГИБДД экземпляр договора должен отправиться автоматически. Главное условие — и у продавца, и у покупателя должны быть подтвержденные учетные записи на Госуслугах (подтвержденные — это когда вы получали специальный код). Впрочем, полностью виртуальной процедура не будет — для перерегистрации авто все равно придется ехать в ГИБДД.

ПОСЛЕ ПОЕЗДКИ ЗА РУБЕЖ — ДВА ТЕСТА НА КОВИД

Это еще одно майское новшество — все вернувшиеся в Россию из зарубежных поездок тест ПЦР должны будут сдавать не один раз, а два. В апреле такое требование предъявлялось лишь к приехавшим из Турции и Танзании.

Второй тест надо сделать не позже, чем через пять суток после прилета, и не раньше, чем через день после первого.

От тех, кто вакцинировался, двойной ПЦР тоже требуется. Это уже вызвало некоторое недоумение в туристическом сообществе.

ЗА ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ — КЭШБЭК

Программа, о которой заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию, по предварительным данным, начнет работать с 20 мая. Родители, которые купят ребенку путевку в детский лагерь, получат компенсацию в 50% от ее стоимости. Правда, скорее всего, это будет реально уже только для смен в июле и августе, а не в июне — до начала лета остается слишком мало времени.

Условия программы будут примерно теми же, что и для туристического кэшбэка за отдых в России. Оплатить путевку надо будет обязательно с карты «Мир» - туда и переведут компенсацию.

СТАНЕТ ПРОЩЕ ПОЛУЧИТЬ НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ НА ЖИЛЬЕ

С 21 мая часть налоговых вычетов будут оформлять по более удобной схеме — без заполнения декларации, сбора дополнительных документов и посещения налоговой. Понадобится только личный кабинет на сайте ФНС. Это касается, в том числе, наиболее популярных вычетов — при покупке жилья и по расходам на погашение процентов по ипотеке.

Главное условие — право на вычет должно возникнуть после 1 января 2020 года. И сделка должна проходить через банк, который участвует в системе обмена информацией с ФНС (так ли это, можно уточнить в банке). Тогда порядок будет совсем простым. Налоговая получит информацию о вашей сделке из банка. И если вы имеете право на вычет, по истечении определенного времени найдете у себя в личном кабинете налогоплательщика заявление на вычет, с которым надо будет только согласиться (прочитав и проверив, конечно). Самостоятельно вообще ничего делать не надо.

Соответственно должны сократиться и сроки получения вычета: проверка — с трех месяцев до одного, зачисление денег — с месяца до 15 дней.