Свыше 60 тысяч студентов осваивают военные специальности в России

Студенты и выпускники вузов получили право самостоятельно выбирать - пройти службу по призыву, контракту либо без отрыва от учёбы освоить военную специальность. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу министр обороны России Сергей Шойгу выступил на Всероссийской научно-практической конференции по актуальным вопросам взаимодействия министерства обороны и гражданской высшей школы.

Глава военного ведомства сделал ряд важных и любопытных заявлений. Некоторые из них мы приводим сегодня:

- Студенты и выпускники вузов получили право самостоятельно выбирать, каким образом исполнить конституционный долг по защите Отечества, - пройти службу по призыву, контракту либо без отрыва от учёбы освоить военную специальность. В настоящее время такое обучение проходят более 60-ти тысяч студентов из 104 вузов страны.

- С 2013 года в образовательных организациях создана многофункциональная система подготовки квалифицированных специалистов в интересах обороны страны. Кроме традиционного обучения офицеров запаса, развёрнута профподготовка сержантов, старшин, солдат и матросов запаса.

- Подразделения военной подготовки вузов уже сегодня стали форпостом военно-патриотического и физического воспитания студентов, имеют хороший потенциал для дальнейшего развития.

- Налажено тесное взаимодействие с нашими довузовскими образовательными учреждениями, организована поддержка юнармейского движения и сети учебно-методических центров военно-патриотического воспитания «Авангард.

- В Вооружённых силах созданы научные, а с 2018-го - научно-производственные роты, в которых лучшие студенты сразу после окончания вуза трудятся по специальности, одновременно исполняя воинскую обязанность. Сейчас 8 научных рот действуют на базе Военного инновационного технополиса «ЭРА».

Впоследствии многие молодые люди, прошедшие военную службу в них, продолжают научно- исследовательскую работу в Вооружённых силах и на предприятиях оборонной промышленности. Сегодня система военной подготовки не только успешно функционирует по своему прямому назначению - в интересах кадрового и мобилизационного обеспечения армии и флота, но и является эффективным инструментом для решения задач гражданских вузов и предприятий оборонно-промышленного комплекса. И эту систему целесообразно развивать.