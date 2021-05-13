О чём говорят мужчины: о Коктебеле

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Летний отдых не только отлично способствует релаксации организма после нескольких месяцев трудовых будней в каменных джунглях современных мегаполисов, но и располагает к задушевным разговорам со случайными знакомыми. Хотя женщины и подозревают, что мужчины в своей компании обсуждают исключительно прекрасный пол, это не совсем так.

На самом деле тем для разговора у сильной половины человечества в минуту курортного релакса гораздо больше, и женщинам в них отведена важная, но отнюдь не ключевая роль. Так о чем же говорят мужчины на отдыхе?

Гастрономические пристрастия

Женщины считают, что путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Это не совсем так. Дело в том, что любимым мужским блюдом во все времена было жареное мясо – стейки, шашлык, барбекю и другие мясные блюда, готовящиеся на открытом огне. Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что искусство приготовления шашлыка – это чисто мужская стезя, куда женщины благоразумно предпочитают не лезть, а лишь наслаждаться результатами кулинарных трудов любимого человека. Ортодоксальные и нетрадиционные способы маринования и жарки мяса, а также методы приготовления говядины, баранины и свинины, способны дать пищу для долгих задушевных мужских разговоров.

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Не менее важный аспект кулинарной дискуссии – алкогольная составляющая. Ведь “коньячок под шашлычок” создает совершенно неповторимую атмосферу летнего вечера на морском берегу. В вопросах потребления крепкого алкоголя русские мужчины настроены весьма патриотично, традиционно отдавая предпочтение отечественному, например, из Коктебеля. На российских курортах часто можно стать свидетелем энергичной дискуссии о сравнительных достоинствах коньяка определённого срока выдержки, и если один из собеседников считает, что закусывать 30-летний эксклюзивный напиток из Коктебеля чем бы то ни было – сродни святотатству, тут же найдется оппонент, придерживающийся противоположной точки зрения и искренне считающий, что хороший алкоголь априори предназначен для обильного застолья. Впрочем, спор всегда будет корректен и благожелателен, как и подобает дискуссии двух джентльменов.

Автомобили

К женскому сожалению, железные кони, апгрейды, высокие скорости и сравнительные достоинства различных центров сервисного обслуживания автомобилей занимают центральное место в мужских разговорах и в минуты отдыха. Даже вырастая и превращаясь в умудренных годами отцов семейств, мальчишки всегда остаются мальчишками, обожающими играть в машинки. Со временем машинки превращаются из игрушечных в настоящие, а ценник на любимые игрушки взлетает до небес, однако факт остается фактом: именно автомобилям отведено в мужской душе почетное место, куда можно пускать посторонних.

Охота и рыбалка

Конечно, далеко не все мужчины охотники и рыболовы. Однако те, кто не чужд этой страсти, готовы обсуждать свои трофеи и достижения дни и ночи напролет. Спиннинги и удилища, преимущества нарезных и гладкоствольных ружей различных калибров и производителей, дистанция поражения цели и размер добычи – все это может стать темой для задушевных мужских бесед на многие курортные вечера. Конечно, в этих рассказах будет на 80% вымысла и лишь на 20% правды, но, как говорил Семен Буденный в “Неуловимых мстителях”: “Красиво не приврать – истории не рассказать”. Кстати сказать, сами охотники и рыболовы довольно снисходительно относятся к гиперболам и преувеличениям при обсуждении не только собственных, но и чужих трофеев. Сомневаться в правдивости подобных истории не принято: в охотничье-рыболовных кругах джентльменам принято верить на слово, а недоверие здесь считается моветоном.

Ремонт и строительство

Ремонт в квартире невозможно закончить: его можно лишь приостановить. Что же касается дач и загородных домов, то каждый дачевладелец прекрасно знает, какой силы удары они наносят по семейному бюджету и наличию свободного времени. Цены на стройматериалы и комплектующие, бригады строителей с руками, явно растущими не из того места, качество мебели, сантехники и электрики – мужчины с удовольствием и в мельчайших деталях готовы обсуждать подробности завершенного, текущего или грядущего ремонта. Кстати, это одна из немногих тем, в которых женское мнение мужчинами не только учитывается, но и принимается с благодарностью.

Видеоигры

Подавляющее большинство российских мужчин от 5 до 45 лет принадлежит к семейству активных геймеров, не мыслящих жизни без виртуальных развлечений. “ПеКа” или консоль, а если консоль, то Xboх или PlayStation? Кто сколько фрагов выбивает в “World of Tanks” за одну игровую сессию? За “контров” или “терроров” предпочтительнее играть на классических картах в Counter-Strike GO? Если кто-то из женщин искренне думает, что подобные разговоры – удел подростков, их ждет большой сюрприз.

Женщины

Последнее по списку, но не по значению. Как правило, мужчины искренне и нежно любят своих жен и гордятся ими, однако избегают хвалиться ими при посторонних: всё-таки семья – это слишком личное. Другое дело – похождения на романтическом фронте. Однако здесь мужчины, как и в разговорах по охоту и рыбалку, часто дают волю своей фантазии, выдавая желаемое за действительное.

А какие темы для бесед на отдыхе предпочитаете вы?