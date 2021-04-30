Что стоит за отказом американского посольства выдавать россиянам визы

Посольство США в России объявило, что с 12 мая резко сокращает предоставление консульских услуг Фото: EAST NEWS

На российско-американском дипломатическом ринге - новый раунд. Посольство США в России объявило, что с 12 мая резко сокращает предоставление консульских услуг. Для граждан США, проживающих и работающих в России, они ограничатся лишь экстренными ситуациями. Практически, опять-таки за исключением особых случаев, касающихся жизни и смерти, прекращается выдача срочных иммиграционных виз. Выдача неиммиграционных виз (для деловых поездок, туризма или лечения, студенческих, для «узкоспециализированных категорий» – ученых, артистов, спортсменов) будет прекращена вовсе.

Такой радикальный, но весьма ожидаемый ход американцы объясняют тем, что решением российского правительства их диппредставительству впредь запрещено нанимать иностранных граждан. А это, как пояснило посольство США, сокращает персонал консульской службы на 75 процентов, в связи с чем просто невозможно работать.

Логика этого решения - заставить россиян отреагировать на него в духе хорошо известной у нас присказки: «За что боролись, на то и напоролись». Дескать, Москва своими санкциями (напомним, ответными) против американских дипломатов ударила по интересам российских же граждан, которые теперь не смогут посетить Америку. Так что все претензии - только к самим себе, а нас просто вынудили пойти на это…

Вспомним, в августе 2017 года, в ходе тогдашних двухсторонних дипломатических «боев», американцы уже прекращали выдачу россиянам неиммиграционных виз. Конечно, для многих это было болезненно и накладно, особенно для тех, кто собирался за океан не только из любопытства. Но мир все же не рухнул, неудобство, даже большое, бедой не стало и стать не могло. Ведь в относительно «спокойном» в отношениях России и США 2016 году Штаты, с самыми разными целями, а не только с туристическими, посетили около 250 тысяч россиян. Для сравнения: в доковидном 2019-м только в Турции отдохнули свыше миллиона туристов из России. А сейчас в связи с пандемией эти цифры, должно быть, на порядок меньше.

Как и в любой войне, в дипломатической каждая из сторон пытается причинить максимальный ущерб интересам противника. Но надо обязательно не забывать: а кто первым начал? 15 апреля американцы приняли новые антироссийские санкции и решили выслать 10 российских дипломатов. А потом сделали вид, что удивлены российской «ответкой». Вчера руководитель пресс-службы госдепартамента Нед Прайс заявил, что санкции были введены в ответ на «атаку на американскую демократию со стороны России и взлом компьютерных систем в США», а вовсе не для того, чтобы спровоцировать Москву на ответные меры. Ну прям такой простачок, что диву даешься.

Хотя тот же Прайс в конце своей пресс-конференции, говоря о том, что в госдепе изучают принятые Россией ограничительные меры, заверил: «Конечно, мы действительно оставляем за собой право ответить». То есть не такой он простачок, как могло поначалу показаться, и все правила применения «силовых» дипломатических приемчиков хорошо знает.

То, что мы в ответ на запрет американцам нанимать в свое посольство на работу местных граждан получим от них уже объявленный «безвиз», конечно же, в МИДе прекрасно понимали. Эти ходы не из дипломатических шахмат, а шашек. Более сложные расклады создаются не на уровне посольств. Будет или нет летом встреча Путина с Байденом окончательно, как нам говорят, пока неизвестно. Но то, что подготовка к «возможной» встрече идет, никто и не скрывает. А логика такой подготовки всегда предполагает не только прикидку возможных компромиссов по известным обеим сторонам проблемам, но и повышение ставок, то есть максимальное давление на партнера-противника.

Так что раньше конца лета про американские визы надо забыть. А если встреча все-таки сорвется? Придется потерпеть еще дольше. Потому что для Москвы отношения с Вашингтоном - это улица с двусторонним движением. Если у американцев не появится интереса в выдаче россиянам въездных виз - что поделаешь? Наверняка и в нашем консульстве рабочих рук, чтобы визы оформлять, тоже очень хватать не будет.

Но на пользу это ни американцам, ни нам, конечно же, не пойдет. Давно известно, что дипломаты, или как угодно их назовите, - «глаза и уши» любой страны в стране их пребывания. Без них президентам и правительствам пришлось бы принимать решения по важнейшим вопросам, в том числе о войне и мире, на основе репортажей и комментариев СМИ и, не дай бог, сетевого потока сознания. Поэтому-то расплеваться окончательно никто не спешит: даже чехи, заварившие дипломатическую кашу явно не по своей ложке, и то говорят, что надо как-то с русскими потом договариваться.

Напомню, что, по признанию посольства США в Москве, в его консульской службе три четверти сотрудников были не американскими дипломатами, которых в России всего 450 человек. Потому что у дипломатов есть и другие дела, кроме того, чтобы визовыми бумажками заниматься. И не забываем, что Москва пообещала, если продолжим бить горшки, выслать еще 150 американских дипломатов, чтобы численность персонала посольства США в России сравнялся с численностью нашего посольства в Вашингтоне. Так что, рано или поздно, но как-то договариваться все же придется.