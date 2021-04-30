Я растерял все листики: от чего плачут зрители на фильме "Отец"

Энтони Хопкинс и Оливия Колман в фильме Флориана Зеллера "Отец" Фото: кадр из фильма.

Обычно я призываю экономить ваши денежки, но здесь не призываю. Расскажу о двух фильмах, посмотреть которые непременно стоит.

Главный "Оскар" получила "Земля кочевников", но мои знакомые отчаянно спорят по поводу другого фильма: нужно или не нужно идти смотреть "Отец" с Энтони Хопкинсом. За главную роль 83-летний Энтони" получил "Оскар", а еще одной статуэтки фильм удостоился за лучший сценарий.

Этот фильм - кинодебют известного драматурга Флориана Зеллера. Он впервые выступил в качестве режиссера по своему же произведению "Отец", удостоенному множества наград. Несмотря на то, что многие ругали пьесу за жалостливую тему и особенно - за слезы главного героя в финале, посмотреть это кино я настоятельно рекомендую, особенно - молодым людям.

"Я растерял все листики"

Фильм рассказывает о человеке с деменцией.

Вместе с героем Хопкинса зритель теряет связь со временем. Прошлое, настоящее, будущее причудливо смешиваются. Меняется лицо дочери. Неустойчивы события. Только что ты встал, и даже не успел снять пижаму - а уже вечер. Только что твоя дочь сказала тебе, что уезжает в Париж, потому что нашла себе нового мужа. И вдруг выясняется, что никуда она не уезжает, а с мужем живет последние десять лет.

Единственный способ привязаться ко времени и как-то удержать его - это наручные часы, которые Энтони (у главного героя то же имя, что и у актера) бережно хранит в тайниках под ванной и подозревает всех подряд в их исчезновении...

При всей остроте и боли происходящего, борьба человека со временем показана достойно. Энтони - не жалкий старик. Он ужасно смешно шутит: то над дочерью, то над собой ("у меня память как у слона"). Хитрит и пользуется "преимуществами" своей болезни, чтобы кадрить понравившихся ему дам. "В молодости я был танцором", - интригует он.

- Папа, ты же был инженером! - возражает дочь в изумлении.

Он теряет свои листики, но даже остатков чувств, мыслей и любви к ближним в нем больше, чем в других, вполне здоровых и молодых обитателях дома.

Удивительно тонко и точно играет актриса Оливия Колман, знакомая нам по сериалу "Корона". Фото: кадр из фильма.

Удивительно тонко и точно играет актриса Оливия Колман, знакомая нам по сериалу "Корона". (В фильме "Отец" у нее роль дочери). Тенью, пробежавшей по лицу, она может сыграть и любовь, и тревогу, и боль.

Одна из самых тонких сцен в фильме, когда они едут к врачу. До этого отец измотал ее троллингом, сообщениями о том, что младшую дочь он любил больше и что старшая только и думает, как завладеть его квартирой.

В какой-то момент Энтони смотрит на нее, не узнавая.

- Что ты сделала с волосами? - спрашивает тревожно.

Дочь сжимается, приготовившись к очередной порции попреков.

Но, приглядевшись, он вдруг говорит с нежностью:

- А ты красивая.

И в этот момент ее уставшее лицо расцветает и действительно становится красивым.

Просто невероятно.

Многие писали о связи фильма с "Любовью" Ханеке, но мало кто вспомнил об "Августе. Графство Осейдж" с Мерил Стрип в главной роли. Особенно похожи финалы. Старики находят утешение в объятьях чужих им людей. Героиня Мерил Стрип - на коленях у индианки-уборщицы. Старый Энтони - на руках у сиделки из дома престарелых.

"Я как будто растерял свои листики. Ветки на ветру под дождем", - говорит главный герой в финале и зал плачет. Причем, некоторые так плачут, что даже не могут встать с кресел.

Несмотря на то, что фильм не душераздирающий, все же не думаю, что "Отца" стоит смотреть пожилым людям. Неслучайно в отзывах именно пожилые его бранят и называют тяжелым зрелищем. В нашей действительности смотреть "Отца" труднее: примеряя ситуацию на себя, понимаешь, что старику Энтони еще сильно-пресильно повезло. Сиделка у него - прекрасная, а в действительности даже такого финала, который не задумывался как хеппи-энд, не дождешься.

"Уроки фарси" - как "Уроки французского", только наоборот

Второй фильм, который не стыдно и порекомендовать - "Уроки Фарси". Больше всего впечатляет даже не сюжет, а то, что, досмотрев до титров, обнаруживаешь, что вот это вот вполне европейское кино снято... на Беларусьфильме в Бобруйске. И актеры массовки там - наши. И съемочная команда - наша. И режиссер - Вадим Перельман.

Кадр из фильма "Уроки фарси"

А самое удивительное, что Бобруйск "играет" Францию. Получилось и хитро, и здорово, без педалирования "ценностей", без искусственного нагнетания патриотизма из каждого утюга.

"Уроки фарси" рассказывают про одного хитрого, как колобок, узника концлагеря, который избежал всех смертей, благодаря языку. Он спасся, выдав себя за перса. Один из немецких начальников был одержим идеей выучить персидский язык и уехать в Тегеран. Потому спасенный "перс" должен обучить его своему языку. Узник, конечно, не знал ни слова по-персидски, но придумал язык, составляя слова из имен убитых товарищей.

Понятно, что все это не более чем сказка. Но это - хорошая сказка. И невзирая на то, что в основе лежит немецкий рассказ, - суть какая-то очень классическая и знакомая. "Уроки французского" наоборот, переиначенный "Первый учитель".

Правда, закладывал это режиссер или нет, в финале симпатии смещаются в сторону одураченного немца Клауса. Он пытается выехать в Тегеран, деловито подает бельгийский паспорт и начинает общаться с таможенником на "фарси". Они его не понимают и узнают немца.

Клаус получился совсем-совсем не злодеем и в конце, когда он плачет а таможне, понимая, что его одурачили - сопереживаешь ему, практически, как плачущему Хопкинсу..

Но все равно - это тот случай, когда безоговорочно рекомендую. И даже - для семейного просмотра. Фильм, правда, слит в сеть, но лучше - не экономить. Это тот самый случай.