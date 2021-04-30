«Восток Ойл» - «проект будущего» для «Роснефти»

Фото: пресс-служба Роснефти

30 апреля «Роснефть» опубликовала отчет, в котором подвела итог своей работе в 2020 году. Результаты весьма оптимистичные. Компания обеспечила чистую прибыль в размере 147 млрд рублей. Сумма чистого долга за прошлый год сократилась почти на 10 млрд долларов, в первую очередь – за счет выплаты краткосрочных кредитов (их доля сократилась до 17%).

«В непростых макроэкономических условиях 2020 года компания продемонстрировала способность оперативно реагировать на внешние вызовы и успешно противостоять им. Это позволило не только сохранить лидирующие позиции «Роснефти», но и укрепить их на энергетическом рынке», - отметил руководитель компании Игорь Сечин.

В апреле 2021 года Совет директоров компании рекомендовал акционерам выплатить 73,55 млрд рублей дивидендов, что соответствует показателю в 50% от чистой прибыли за год. Это один из самых высоких показателей в отрасли.

Причем, «Роснефть» в 2020 году успешно выполнила планы по оптимизации программы капитальных вложений - по итогам года они составили 785 млрд рублей. Принимая решение об оптимизации программы капитальных вложений, руководство компании уделило особое внимание необходимости продолжения инвестиций в новые добычные проекты. О чем расскажем подробнее.

ЗАГРУЗИТ СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ

Компания сконцентрировалась на развитии крупных проектов с высоким уровнем маржи, высококачественными запасами и низким углеродным следом. Флагманский проект «Роснефти» - «Восток Ойл» - стартовал в 2020 году. Как ранее отметило международное рейтинговое агентство Moody’s, запуск стратегически важных проектов обеспечит компании конкурентное преимущество в будущем, так как теперь у «Роснефти» отсутствуют значимые риски для долгосрочных объемов добычи и уровня прибыли.

Одно из преимуществ «Восток Ойл»— беспрепятственный выход в море и доступ к Северному морскому пути. Потенциал поставок нефти на сырьевые рынки оценивается в 2024 году до 30 млн тонн, а к 2030 году – до 100 млн тонн. Президентом страны поставлена задача на ближайшие годы – обеспечить загрузку Северного морского пути, сделав его полноценной транспортной артерией с круглогодичной навигацией. Уникальное географическое положение проекта позволяет поставлять нефть по Северному морскому пути как на традиционные европейские рынки, так и на быстрорастущие азиатские.

Кроме того, «Роснефть» запустила два новых крупных проекта — Эргинский лицензионный участок и Северо-Даниловское месторождение. Потенциал добычи на этих проектах составляет более 45 млн барр. нефти в год. И компания году продолжает развитие масштабной программы геологоразведки. По результатам работ предприятие открыла три крупнейших в мире нефтегазовых месторождения: Западно-Иркинское на Таймыре, а также в Карском море – месторождения Маршала Жукова и Маршала Рокоссовского. Средний ресурсный потенциал открытий превышает 4 млрд барр. н. э.

В соответствии с планом по общему снижению выбросов «Роснефть» активно развивает газовые проекты. Общая добыча газа составила 62,3 млрд куб. м, что является одним из лучших показателей среди российских независимых производителей газа. По итогам года доля газа в общем объеме добычи углеводородов российской компании превысила 20%.

Прирост добычи газа «Роснефти» в ближайшие годы обеспечат два масштабных проекта – «Роспан» и Харампурнефтегаз». Проект «Роспан» после выхода на проектную мощность будет производить более 21 млрд куб. м газа, более 5 млн тонн газового конденсата и нефти и до 1,3 млн тонн пропан-бутана в год.

Фото: пресс-служба Роснефти

СВЕСТИ СЖИГАНИЕ ПОПУТНОГО ГАЗА ДО НОЛЯ

Отдельное внимание в годовом отчете «Роснефти» уделяется работе над достижением целей в области устойчивого развития.

«Я рад отметить, что, несмотря на потрясения, обрушившиеся на мировую экономику, компания полностью выполнила свои планы в этой сфере», - приводятся в документе слова председателя совета директоров компании Герхарда Шрёдера.

В 2020 году компания представила обновленную публичную позицию «Роснефть»: вклад в реализацию целей ООН в области устойчивого развития», Публичную позицию в области прав человека и Декларацию в области соблюдения прав человека при взаимодействии с поставщиками товаров, работ, услуг.

«Роснефть» первой из российских компаний подготовила и представила комплексный План по углеродному менеджменту до 2035 года с четкими целевыми показателями по сокращению выбросов парниковых газов. Среди ключевых целей Плана предотвращение выбросов парниковых газов в объеме до 20 млн т СО2-эквивалента, сокращение интенсивности выбросов в нефтегазодобыче на 30 %, достижение интенсивности выбросов метана ниже 0,25 %, а также нулевое рутинное сжигание попутного газа.

«Роснефть» продолжает реализацию программы энергосбережения и утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ), ставя своей целью достижение нулевого рутинного сжигания ПНГ. При этом «Роснефть» планирует увеличить долю газа в общем портфеле компании до более чем 25 %.

«Зеленые» инвестиции «Роснефти» в 2020 году достигли 42 млрд рублей. В рамках мероприятия по сохранению лесов предприятиями, входящими в компанию, было высажено около 1,5 млн деревьев. При этом компания на 14% сократила объем валовых выбросов.