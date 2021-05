World of Warships объявляет "Общий сбор" в честь празднования Дня Победы

Сегодня, в день 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, компания Wargaming традиционно отдает дань памяти тем, кто на фронте и в тылу приближали этот значимый день. Wargaming выпускает онлайн игры на военную тематику, и ее проект World of Warships является, пожалуй, самой масштабной игрой про морские сражения. В World of Warships с инженерной точностью восстановлены корабли Первой и Второй мировых войн, представляющие вооруженные силы разных стран. Чтобы добиться реалистичности, команда разработчиков изучает чертежи кораблей, сотрудничает с музеями и военными архивами по всему миру. World of Warships не только обладает самой обширной экспертизой о военных кораблях, но и сумела с исторической точностью воссоздать их в игре, предоставляя игрокам уникальную возможность стать командирами настоящих военных кораблей и вести сражения. Wargaming бережно относится к историческому наследию, вносит свой вклад в передачу знаний из поколения в поколение, восстанавливая исторические события и отдавая дань подвигу нашего народа.

В прошлом году World of Warships представили виртуальный военно-морской парад в честь 75-летнего юбилея со Дня Победы. Голосом этого парада стал «голос Кремля» Евгений Хорошевцев. С 2007 по 2020 год он был диктором парадов Победы на Красной площади (ушел из жизни 13 декабря 2020). World of Warships стал последним парадом, который озвучивал Евгений Александрович.

В этом году в честь Дня Победы Wargaming подготовили специальный порт «Кронштадт» в игре World of Warships. Памятная версия порта «Кронштадт» представит события сентября 1941 года — начало героической обороны Ленинграда. В виртуальном музее можно рассмотреть знаменитые корабли Краснознаменного Балтийского флота: линкоры «Марат» и «Октябрьская Революция», крейсера «Киров» и «Максим Горький», лидеры эсминцев «Минск» и «Ленинград», эсминцы «Гордый», «Стерегущий», «Грозящий», «Стойкий», «Славный», торпедные катера Д-3 и морские охотники МО-4.

Тут же будет представлена и авиация противоборствующих сторон. Игроки смогут стать свидетелями защиты Кронштадта в двух локациях — на набережной у Петровского парка, а также на моле вдоль фарватера.

Разработчики подчеркнули важность данных событий особенным музыкальным сопровождением со взрывами и канонадой: можно услышать, как корабельная артиллерия ведет огонь по неприятелю, силы ПВО отражают налеты вражеской авиации.

Благодаря массовому героизму и мужеству его защитников город на Неве был спасён. Виртуальный музей — Порт «Кронштадт» — дань памяти подвигу советского народа, памяти о каждом метре родной земли, опаленной пожарами Великой Отечественной войны.

Долгим и трудным был путь к Победе. С каждым годом остается все меньше ветеранов, участников военных событий. Задача Wargaming — сохранить всемирно-историческое значение Великой Победы, память о том, как наши деды и прадеды сплотились перед единой целью и воплотить в жизнь их надежды на лучшее. В ознаменование 76-ой годовщины Великой Победы объявляет «Общий сбор» игроков сервера СНГ. 9 мая 2021 года, в 14:00 МСК на официальном YouTube канале World of Warships и в клиенте игры выйдет фильм, в котором ветераны Великой Отечественной войны поделятся своими воспоминаниями о том, как они сражались и как победили. Приглашаем всех игроков сервера СНГ найти время, присоединиться к акции «Общий сбор» и посмотреть этот фильм всей семьей.

Для того, чтобы игроки могли с большим удовольствием провести праздничные выходные, в том числе и в игре, World of Warships раздает 14 дней премиум аккаунта всем желающим — для этого нужно с 1 по 14 мая забрать подарок в специальной новости на портале игры.

Ежегодно команда проекта World of Warships принимает участие в торжественных городских мероприятиях, приуроченных ко Дню Победы. В 2021 году мероприятия пройдут в трех городах: Санкт-Петербурге (5 мая, Малая Конюшенная улица), Москве (3-10 мая, музей ЦВМС) и Кронштадте (9 мая, Якорная площадь), где гости смогут получить исторический буклет, повествующий об истории флота.