Умер бывший зам главнокомандующего ВМФ, строивший военные базы в Сирии и Вьетнаме

Скончался Олег Карпович Аниканов - генерал-полковник в отставке, бывший заместитель главнокомандующего ВМФ СССР.

24 апреля в полицию поступило сообщение об обнаружении тела пожилого мужчины в одной из квартир на Новочеремушкинской улице в Москве. Прибывшие оперативники установили личность погибшего, им оказался генерал-полковник СССР Аниканов Олег Карпович. Офицер скончался у себя дома в возрасте 87 лет.

«Прибывшие на место врачи скорой помощи уже ничем не могли помочь пожилому человеку. Врачи констатировали смерть Олега Аниканова. Предварительно, офицер скончался от естественных причин. Каких-либо следов насильственной смерти на теле умершего обнаружено не было.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Аниканов Олег Карпович - генерал-полковник в отставке, бывший заместитель главнокомандующего ВМФ СССР. За годы службы офицер возглавил главное инженерное управление ВМФ.

Принимал участие в строительстве главной базы Северного флота в городе Североморск, базы флотилий атомных подводных лодок, объектов для хранения и обслуживания ракетно-ядерного оружия. В годы, когда Олег Аниканов возглавлял главное инженерное управление ВМФ, были созданы военно-морские базы в Камрани (Вьетнам) и Тартусе (Сирия). Награжден множеством орденов и медалей, дважды лауреат Государственной премии СССР и Российской Федерации.