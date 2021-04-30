Патрушев: В отношениях с США не нужно смотреть, что они говорят

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «АиФ» поделился мнением о будущем диалога с Вашингтоном. Мы оставили главное из этой беседы.

АМЕРИКА ПЕРЕКЛАДЫВАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Американцы затеяли игру с Афганистаном, чтобы использовать его, как плацдарм для проекции своего геополитического влияния в регионе. Они же, для противодействия СССР, создали «Талибан» из которого вышла «Аль-Каида» (запрещённые в России организации, - ред). С этим «наследием» придётся разбираться России. Спокойствие в регионе является одной из приоритетных задач ОДКБ.

Задачи, которые ставили для себя США в Афганистане — борьба с терроризмом и наркотиками и подготовка местной армии. Терроризм до сих пор процветает и множится, производство героина выросло в десятки раз, силовики несут потери и растет уровень дезертирства. При этом Вашингтон неизменно пытается переложить ответственность за свои неудачи на других игроков. Теперь эти вопросы придется решать Москве и нашим партнерам.

ДЕМОКРАТИЕЙ ТАМ НЕ ПАХНЕТ

С каждым новым витком санкций возможностей для сотрудничества с США становится все меньше. Главное условие для межгосударственных отношений — это доверие. Оно либо есть, либо его нет. Когда партнеры заверяют нас в готовности налаживать конструктивный диалог и тут же заявляют, что все равно предпримут против нас недружественные действия, это вряд ли можно расценивать как многообещающий сигнал. Говорят одно, делают другое. При этом мы по-прежнему готовы налаживать с ними равноправное и конструктивное сотрудничество.

Обвинения, что Россия посягает на американскую демократию — беспочвенны. Они сами себя подрывают. Одно движение Black Lives Matter чего стоит. Демократические страны не занимаются шантажом и угрозами в адрес других государств, не пытаются использовать расизм всех мастей для решения внутренних проблем, а также не переманивают экстремистов и террористов на свою сторону в геополитических целях. Так что решайте сами, можно ли США сегодня назвать демократией.

ГДЕ США — ТАМ ХАОС

Вашингтон каждый день говорит о высоких моральных ценностях, но ведёт политику, которая к этому понятию никак не относится. Американцы разгромили Ирак, Ливию, попытались проделать то же самое с Сирией — возник ИГИЛ. Решили сменить власть на Украине — там подняли голову неонацисты. Только теперь схожие события происходят уже на американской земле.

Сорос и его подручные ведут дело к тому, чтобы самим устанавливать критерии, по которым государства будут объявляться неугодными, со всеми вытекающими последствиями. Думаю, что уже не за горами то время, когда Запад будет вводить санкции и даже наносить военные удары по суверенным государствам на основании рекомендаций из докладов НПО. Нечто подобное мы уже видели на примере Сирии, которую бомбили после отчетов «Белых касок».

НА РОССИЮ ДАВЯТ ВЕКАМИ

Западная русофобия не вчера возникла. Взять хотя бы Ивана Грозного, которого на Западе почему-то называют Ужасным. «Черная легенда» начала входить в оборот еще при жизни царя с подачи западных хронистов, желавших отвлечь внимание европейцев от того, что творилось в их странах. Не нравилось им, что русский царь не признает их политическое и моральное лидерство. Здесь можно усмотреть явную аналогию с нынешними временами.

Мы с уважением относимся к заявлениям американских партнеров о необходимости налаживать отношения. Однако предпочитаем верить делам, а не словам.

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