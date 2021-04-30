"Пол ребенка уже известен": Илья Авербух и Лиза Арзамасова на седьмом небе от счастья

Актриса Лиза Арзамасова ждет ребенка Фото: Instagram.com

Известие о скором пополнении в семьи Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха чрезвычайно обрадовало всех поклонников пары. 26-летняя актриса совсем скоро впервые станет мамой.

О своей беременности Лиза Арзамасова сообщила лично. Она разместила трогательное видео. В кадре звезда сериала "Папины дочки" предстала дома с чашкой чая. Актриса одета в трикотажный костюм. Сзади ее обнимает муж Илья Авербух. Невооруженным глазом видно что знаменитость глубоко беременна.

"Делимся нашей радостью сами, пока нас в этой радости не стали «разоблачать» бдительные наблюдатели. Всем хорошего дня, берегите друг друга!", - написала будущая мамочка.

Чуть позже счастьем поделился и Авербух. Ликующий отец рассказал о своих эмоциях. "Конечно, мы очень счастливы и храним наше счастье от всех остальных", - цитирует его 5-tv.ru. Он отметил, что "пол ребенка уже известен".

Напомним, Лиза Арзамасова и Илья Авербух поженились 20 декабря 2020 года. Во время церемонии в ЗАГСе не было ни фаты, ни белого платья. Жених и вовсе был одет по-спортивному. Разница в возрасте в 22 года влюбленных не смущает.

Для Ильи этот брак стал вторым. Как известно, от союза с фигуристкой Ириной Лобачевой у спортсмена есть сын Мартин. 16-летний подросток живет в особняке именитого отца и его молодой жены. Арзамасова легко нашла общий язык с подростком. К слову, даже экс-супруга прославленного спортсмена поддержала его выбор, назвав Лизу "приличной девушкой во всех отношениях". Что касается Авербуха, то он был завидным женихом. У него есть собственная ледовая компания, которая занимается постановкой шоу и других масштабных мероприятий. В среднем суммарный годовой доход фигуриста составляет 2,3 миллиона долларов.

Ради новоиспеченной супруги Илья начал строить новый большой коттедж на месте старого дома на Истринском водохранилище. При этом, как рачительный хозяин, решил не просто избавиться от старых стройматериалов, а перепродать их. А вырученные средства пустить в оборот.