Арутюнян пояснил, почему не включил Этери Тутберидзе в список великих тренеров

Этери Тутберидзе со своей командой работают уже давно и продуктивно. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Рафаэль Арутюнян - один из самых известных в мире тренеров по фигурному катанию. Именно под его началом трудится американец Нэйтан Чен, выигрывающий все старты, в которых принимает участие. Даже легендарному японскому фигуристку Юдзуру Ханю в последнее время приходится "тесниться" в мировом топе, когда он выступает на одном турнире с американцем.

А каких же тренеров считает лучшими в своем деле в России наставник Нэйтана Чена? Арутюнян поделился своим мнением о лидерах своих умений в нашей стране в фигурном катании:

- В свое время для меня иконой был Станислав Алексеевич Жук. Сейчас, например, Татьяна Анатольевна не работает, а работают два человека – для меня иконы: Тамара Николаевна и Алексей Николаевич. Ну, неплохо Этери с группой.

Рафаэль Арутюнян пояснил свою позицию более развернуто, сказав, что, по сути, для "обретения веса" необходимо, чтобы прошло время. И даже назвал четкие сроки для этого явления:

- Я не вижу там чего-то особенного, просто хорошая ситуация, хорошие ребята, тренеры хорошие. Штаб хороший, тренеры хорошие, она хорошо работает и хорошо руководит этим всем процессом, ребят хороших набирают. Но для того, чтобы стать Алексеем Николаевичем и Тамарой Николаевной, еще нужно время. Посмотрим. Я думаю, да – лет 20, где-то так. Я не хочу ни в коем случае сказать, что это плохо. Нормально. Хорошие тренеры, хорошо работают, все получается, - признался Арутюнян в интервью журналисту Василию Конову.

63-летний тренер Рафаэль Арутюян работает в США с 2000 года. В разные годы его ученицами были Мишель Кван, Мао Асада, Саша Коэн, Эшли Вагнер. Сотрудничество с Нэйтаном Ченом он начал в 2011 году, когда фигуристу было 12 лет. И последние три чемпионата мира Чен неизменно выигрывает, становясь первым в 2018 году в Милане, в 2019 году в Сайтаме и в 2021 году в Стокгольме.