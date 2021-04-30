Неизвестные украли более 400 экспонатов из Центрального музея Вооруженных Сил РФ почти на 12 млн рублей

Из Центрального музея Вооруженных сил РФ украли ценные экспонаты. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Год назад на территории военно-патриотического парка «Патриот» в Подмосковье открылся мемориальный комплекс-музей «Дорога памяти», построенный вокруг главного храма Вооружённых сил Российской Федерации. Храм и музей построили и открыли в июне 2020 года. Их возведение было приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Строили всем миром на народные пожертвования и бюджетные средства Москвы и Московской области, очень торопились сдать объекты в срок, к празднованию великой Победы.

Архитекторы и строители со своей задачей практически справились и успели сделать все работы в срок. Храм благополучно освятили и открыли одновременно с окружающим его музейным комплексом «Дорога памяти». Этот мемориальный комплекс относится к Центральному музею Вооруженных Сил РФ, который и выделил для своего филиала 5000 ценных экспонатов. В «Дороге памяти» открыли долгожданную экспозицию, которую может посетить любой желающий.

Практически год спустя администрация «Дороги памяти» решила провести инвентаризацию имеющихся в экспозиции предметов. Сели считать и сверяться с документами, которые были получены при завозе всей партии экспонатов. Тогда-то и вскрылось крупное хищение. Перепроверили еще раз, но цифры не врали - из мемориального комплекса похитили более 400 ценных экспонатов.

«В полицию обратился представитель администрации мемориального комплекса «Дорога памяти» с сообщением о том, что неизвестные преступники, в период с июня 2020 по настоящее время, похитили из экспозиции музея более 400 экспонатов на общую сумму 11 786 000 рублей. Среди похищенных предметов были особо ценные медали и награды как СССР, так и немецкие.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Воры похитили наградное оружие СССР, обмундирование и части формы: фуражки, погоны советских и немецких солдат. По словам администрации Самыми ценными экспонатами похищенными из экспозиции музея, стали немецкие наградные кресты, изготовленные в фашистской Германии для награждения солдат третьего рейха за взятие Москвы. Преступники вынесли из музейного комплекса более 100 таких наградных крестов.

Среди украденого самыми ценными считаются немецкие кресты, которыми Гитлер хотел наградить солдат третьего рейха за взятие Москвы Фото: Shutterstock

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали случившегося ограбления. Сейчас известно, что каких-либо происшествий со взломами или проникновением на территорию музейного комплекса зафиксировано не было. Территория оборудована видеонаблюдением, однако не зная точной даты и времени ограбления найти на записях момент кражи просто невозможно.

По одной из версий, кражу могли совершить рабочие, которые имели доступ на территорию храма и музея уже после открытия. Еще некоторое время после открытия музейного комплекса, строители имели доступ во все помещения, ведь заканчивали ремонтные работы в здании. Вполне возможно, что кто-то из работяг присмотрел ценные экспонаты и смог похитить и вынести их, спрятав в инструменты и строительную технику. Сейчас разыскать всех, кто трудился над возведением храма и музея достаточно трудно. На объекте трудилось очень много рабочих, часть из которых - приезжие из стран ближнего зарубежья.

Примечательно, что в тот же самый период на территории военно-патриотического парка «Патриот», где и располагается главный храм Вооружённых сил Российской Федерации и мемориальный комплекс «Дорога памяти» был похищен еще один ценный музейный экспонат - пистолет системы «Браунинг», который принадлежал знаменитому советскому генерал-полковнику Александру Щербакову. Связаны ли между собой эти крупные хищения ценных экспонатов времен Великой Отечественной войны предстоит выяснить следствию. Полицейским предстоит найти и наказать причастных и виновных в столь крупных хищениях ценных исторических предметов.