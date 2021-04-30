Неизвестные украли более 400 экспонатов из Центрального музея Вооруженных Сил РФ почти на 12 млн рублей

Из Центрального музея Вооруженных сил РФ украли ценные экспонаты. Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

Год назад на территории военно-патриотического парка «Патриот» в Подмосковье открылся мемориальный комплекс-музей «Дорога памяти», построенный вокруг главного храма Вооружённых сил Российской Федерации. Храм и музей построили и открыли в июне 2020 года. Их возведение было приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Строили всем миром на народные пожертвования и бюджетные средства Москвы и Московской области, очень торопились сдать объекты в срок, к празднованию великой Победы.

Архитекторы и строители со своей задачей практически справились и успели сделать все работы в срок. Храм благополучно освятили и открыли одновременно с окружающим его музейным комплексом «Дорога памяти». Этот мемориальный комплекс относится к Центральному музею Вооруженных Сил РФ, который и выделил для своего филиала 5000 ценных экспонатов. В «Дороге памяти» открыли долгожданную экспозицию, которую может посетить любой желающий.

Практически год спустя администрация «Дороги памяти» решила провести инвентаризацию имеющихся в экспозиции предметов. Сели считать и сверяться с документами, которые были получены при завозе всей партии экспонатов. Тогда-то и вскрылось крупное хищение. Перепроверили еще раз, но цифры не врали - из мемориального комплекса похитили более 400 ценных экспонатов.

«В полицию обратился представитель администрации мемориального комплекса «Дорога памяти» с сообщением о том, что неизвестные преступники, в период с июня 2020 по настоящее время, похитили из экспозиции музея более 400 экспонатов на общую сумму 11 786 000 рублей. Среди похищенных предметов были особо ценные медали и награды как СССР, так и немецкие.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

Воры похитили наградное оружие СССР, обмундирование и части формы: фуражки, погоны советских и немецких солдат. По словам администрации Самыми ценными экспонатами похищенными из экспозиции музея, стали немецкие наградные кресты, изготовленные в фашистской Германии для награждения солдат третьего рейха за взятие Москвы. Преступники вынесли из музейного комплекса более 100 таких наградных крестов.

В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали случившегося ограбления. Сейчас известно, что каких-либо происшествий со взломами или проникновением на территорию музейного комплекса зафиксировано не было. Территория оборудована видеонаблюдением, однако не зная точной даты и времени ограбления найти на записях момент кражи просто невозможно.

По одной из версий, кражу могли совершить рабочие, которые имели доступ на территорию храма и музея уже после открытия. Еще некоторое время после открытия музейного комплекса, строители имели доступ во все помещения, ведь заканчивали ремонтные работы в здании. Вполне возможно, что кто-то из работяг присмотрел ценные экспонаты и смог похитить и вынести их, спрятав в инструменты и строительную технику. Сейчас разыскать всех, кто трудился над возведением храма и музея достаточно трудно. На объекте трудилось очень много рабочих, часть из которых - приезжие из стран ближнего зарубежья.

Примечательно, что в тот же самый период на территории военно-патриотического парка «Патриот», где и располагается главный храм Вооружённых сил Российской Федерации и мемориальный комплекс «Дорога памяти» был похищен еще один ценный музейный экспонат - пистолет системы «Браунинг», который принадлежал знаменитому советскому генерал-полковнику Александру Щербакову. Связаны ли между собой эти крупные хищения ценных экспонатов времен Великой Отечественной войны предстоит выяснить следствию. Полицейским предстоит найти и наказать причастных и виновных в столь крупных хищениях ценных исторических предметов.