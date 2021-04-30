Киркоров в свой день рождения загремел в психушку

Филипп Киркоров. Фото: Личный архив

30 апреля Филипп Киркоров отмечает день рождения. И как всегда, выпускает в этот день премьеру. Не сей раз артист сделал коллаборацию с модной поп-дивой Марув, записав с провокационной красоткой дуэт «Комильфо».

По сюжету клипа король сцены томится в психушке. По больничным коридорам артиста перевозит на каталке длинноногая медсестра, которую, собственно, и играет Марув.

В клипе есть ненормативная лексика, что конечно же, не прошло мимо хейтеров. Мол, негоже народному артисту матершинничать.

-Балансировать между крайности -мой стиль жизни, - объяснил поклонникам Филипп.

Фото: Личный архив

Но ролик получился.

Песня действительно хит. И монотонный бит очень круто замиксовался с пестрыми кадрами из видео.

Фото: Личный архив

Запремьерив ролик, Киркоров выложил в своём Инстаграме не менее занимательное видео, как 30 апреля домашние поздравили его с 54-летием.

Артист показал свой роскошный особняк, в который недавно переехал из столичной квартиры в Филипповском переулке.

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