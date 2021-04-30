«Ефремов нас подставил!»: суд вынес приговор троице лжесвидетелей

Александр Кобец во время вынесения приговора. Фото пресс-службы Пресненского суда

Последствия дела о ДТП Михаила Ефремова уже окрестили проклятьем актера: сначала Эльман Пашаев и Александр Добровинский лишились адвокатского статуса, а теперь и трое лжесвидетелей получили свой «срок» - от одного года до полутора лет исправительных работ. Спустя восемь месяцев с момента вынесения приговора артисту его «защитников» Александра Кобца, Андрея Гаева и Тевана Бадасяна признали виновными в даче ложных показаний. Первые двое уверяли, что были на месте аварии и видели другого водителя в машине Ефремова, а сам он, мол, выходил с пассажирской стороны; а третий якобы узрел, как в джип знаменитости за несколько минут до столкновения сел загадочный парень в кепке. Теперь все это официально объявлено ложью.

Статья 307 УК РФ, по которой судили трёх товарищей, по словам адвокатов, редкая: таких дел мало, а подсудимых обычно приговаривают к штрафу. Однако, как и предрекали эксперты, дело лжесвидетелей Ефремова стало показательным - его просто не могли спустить на тормозах. Впрочем, реального срока здесь с самого начала не ожидалось: за ложь под присягой, кроме финансового наказания, могут приговорить к исправительным работам до двух лет либо трёхмесячному аресту.

Андрей Гаев в здании Пресненского суда. Фото пресс-службы Пресненского суда

Для всех троих обвиняемых гособвинение запросило 1 год и 10 месяцев работ, но судьи скостили этот срок (Бадасяну до 1 года, Кобцу и Гаеву - до 1,5 лет). Кроме того, 10% своих заработков осуждённым придётся отдавать государству.

Впрочем, под занавес слушаний (все три приговора пришлись на 30 апреля, а заседания длились в Пресненском суде с 9.30 до 17.45) и лжесвидетели, и их юристы уже были так измотаны, что, казалось, согласятся на любой исход, лишь бы закончить поскорее. Обычно неразговорчивые адвокаты устало смеялись с прессой, обсуждая, как правильно писать - приговор Кобцу или Кобецу.

- Вы уже так исковеркали все фамилии, что пишите, как хотите! - отмахнулись защитники. Оказалось, даже они не знают, как именно склонять своего доверителя.

Сами же осуждённые на приговор отреагировали сухо:

-Виновными себя не признаём! Мы не слова ни наврали! - как один, заявили все трое лжесвидетелей.

- Нам сразу было понятно, что будет показательная порка - так и вышло, - посетовал в разговоре с kp.ru Александр Кобец. - Половину наших доказательств суд просто не принял. Мы будем обжаловать этот приговор! Я пойду до конца, хоть в апелляцию, хоть в кассацию. А вообще я считаю, что Ефремов нас подставил. Мы ведь общались с ним ещё до его суда, я рассказывал, как все было на месте ДТП (по версии Кобца, на месте водителя в момент аварии сидел неизвестный мужчина, который отпугнул зевак своими угрозами. - Ред.). А Ефремов потом заявил, что ничего не помнит.., - не желая вдаваться в подробности, признался осужденный.

Теван Бадасян во время вынесения приговора. Фото пресс-службы Пресненского суда

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Приговор, как и у актера, суровый»

- Это практически максимальное наказание, которое имеет корреляцию с приговором самого артиста, - поделился с kp.ru Андрей Алешкин, экс-адвокат Михаила Ефремова. - Полагаю, дела лжесвидетелей слушались в назидание другим «шутникам», чтобы показать: с правосудием играть не стоит. Исправительные работы это хоть и не лишение свободы, но весьма заметное ее ограничение. Приговорённые к ним фактически живут в трудовых центрах и выполняют самую низкооплачиваемую работу, на которую никто другой не согласится. При этом работники могут пользоваться мобильным телефоном и общаться с близкими.

Возможно, суровые приговоры будут обжалованы (адвокат Тевана Бадасяна заявила, что у ее доверителя есть определенный диагноз, который не позволяет ему работать. - Ред.). Но в случае болезней надо понимать: суд первой инстанции выносил приговор, уже имея на руках справки о состоянии здоровья обвиняемого, а значит, учитывал это. В любом случае, Бадасяну придётся проходить медкомиссию и доказывать свою нетрудоспособность.