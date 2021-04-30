Из Москвы в Минск отправился первый поезд "Ласточка"

Первый поезд "Ласточка" отправился с Белорусского вокзала по маршруту "Москва - Минск".
Фото: Михаил ФРОЛОВ
30 апреля 2021 года из Москвы с Белорусского вокзала в Минск отправился первый поезд "Ласточка".
Два пятивагонных поезда "Ласточек" холдинга РЖД в премиальной комплектации теперь будут курсировать между российской и белорусской столицами два раза в день. Таким образом, этот поезд впервые стал международным.
"Ласточки" по маршруту Москва-Минск будут ходить дважды в день, отправляясь и прибывая по зеркальному расписанию.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
- Сегодня очень весомый мощный шаг позволяет сблизить людей, открыть им новые возможности для решения собственных задач, - заявил на церемонии отправления "Ласточки" госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.
Министр транспорта РФ Виталий Савельев, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и генеральный директор – председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров (слева направо) во время запуска поезда.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Напомним, первые поездки в стартовом режиме между Москвой и Минском начались еще в начале апреля текущего года. Россия и Белоруссия продолжают работу по возобновлению пассажирского железнодорожного сообщения после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса.
Первые пассажиры поезда получили памятный сертификат.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Теперь к маршрутам поездов "Ласточка" добавился и международный.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В поезде "Ласточка" есть выделенные места для велосипедов.
Фото: Михаил ФРОЛОВ