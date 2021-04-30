Из Москвы в Минск отправился первый поезд "Ласточка"

Первый поезд "Ласточка" отправился с Белорусского вокзала по маршруту "Москва - Минск". Фото: Михаил ФРОЛОВ

30 апреля 2021 года из Москвы с Белорусского вокзала в Минск отправился первый поезд "Ласточка".

Два пятивагонных поезда "Ласточек" холдинга РЖД в премиальной комплектации теперь будут курсировать между российской и белорусской столицами два раза в день. Таким образом, этот поезд впервые стал международным.

"Ласточки" по маршруту Москва-Минск будут ходить дважды в день, отправляясь и прибывая по зеркальному расписанию. Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Сегодня очень весомый мощный шаг позволяет сблизить людей, открыть им новые возможности для решения собственных задач, - заявил на церемонии отправления "Ласточки" госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Министр транспорта РФ Виталий Савельев, госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев и генеральный директор – председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров (слева направо) во время запуска поезда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Напомним, первые поездки в стартовом режиме между Москвой и Минском начались еще в начале апреля текущего года. Россия и Белоруссия продолжают работу по возобновлению пассажирского железнодорожного сообщения после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса.

Первые пассажиры поезда получили памятный сертификат. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Теперь к маршрутам поездов "Ласточка" добавился и международный. Фото: Михаил ФРОЛОВ