Чтобы порадовать гражданскую жену, премьер-министр Великобритании поклеил в резиденции золотые обои

Вокруг премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона разразился скандал. Фото: REUTERS

Как много раз твердили миру - берегитесь женщин! И скандал, разразившийся вокруг премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона оказался спровоцирован его сожительницей Кэри Саймондс, решившей перестроить резиденцию своего любимого мужчины.

В итоге Джонсон погорел как раз на огромных расходах на украшение своей квартиры, которую ему выделило государство как премьер-министру. По закону, ежегодно глава правительства вправе тратить на модернизацию своей резиденции не больше 30 тысяч фунтов стерлингов (42 тысячи долларов), а нынешний премьер-министр обустроил резиденцию на 200 тысяч фунтов!

В результате расследования СМИ определилась главная подозреваемая в растрате - та самая Саймондс, которая и убедила своего любимого приукрасить жилище, тем более, что они не стали переезжать по традиционному адресу проживания премьер-министров Соединенного королевства на Даунинг-стрит, 10. Вместо этого Джонсон, его гражданская жена и их общий ребенок выбрали соседнее более просторное здание, где тоже жили многие премьеры, включая их предшественницу Терезу Мэй.

Дама сердца Джонсона решила полностью заменить всю мебель и обои. На бюджет не скупилась - проект был заказан у модного дизайнера Лулу Лайтл. Среди ее клиентов - элитные отели, яхт-клубы и дома знати. По данным издания Mirror, в беседах со своими помощникам сам глава кабинета министров признался, что его пассия «покупает обои из золота». Что уж говорить, если у выбранного подругой Джонсона дизайнера обычная лампа стоит 130 тысяч рублей на наши деньги, а многие товары на сайте вообще стоят без ценника. Кстати, никто так и не видел ни фотографий квартиры Джонсона, ни хотя бы планов по перестройке жилища, поэтому пока сложно судить, что там находится на самом деле.

Кэри Саймондс и Борис Джонсон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О самой проблеме стало известно в марте этого года, и премьер-министр стал юлить, пытаясь обосновать ремонт. Изначально он рассказал, что взял ссуду в банке, однако в этом случае он все равно должен был информировать контролирующие органы.

Ситуация еще больше накалилась, когда в СМИ попала информация, что Джонсон планировал использовать для оплаты ремонта деньги спонсоров Консервативной партии, а ведь он обязан информировать о всех взносах свыше 7,5 тысяч фунтов. Об этом сообщил бывший главный советник премьера Доминик Каммингс, утверждающий, что Джонсон перестал разговаривать с ним по этому вопросу после того, как Каммингс назвал «его планы тайно привлечь доноров к оплате реновации неэтичными, глупыми, возможно, незаконными и почти наверняка противоречащими правилам раскрытия информации о политических пожертвованиях».

Теперь Джонсон и Саймондс думают, где бы им найти деньги на финансирование ремонта. Один из наиболее интересных вариантов — создание специального благотворительного фонда, чтобы собрать средства с симпатизирующих партии граждан и бизнесменов. Правда, обычно благотворительные программы делают в отношении малоимущих, но с учетом разразившегося скандала Джонсон вполне может лишиться своего поста и стать безработным с долгом больше 100 тысяч фунтов, что вполне позволит ему претендовать на благотворительность.

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