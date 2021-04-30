Коты и собаки стали членами семьи

Число домашних питомцев в России выросло. Фото: Shutterstock

Что же выяснилось?

За три года популяция собак и кошек увеличилась на +23%, или 12 млн, в то время как в период с 2014 по 2017 годы рост составил 6,6 млн питомцев.

Выросли и показатели ответственности людей перед домашними животными. Более 85% хозяев признались, что относятся к четвероногому другу как к другу, члену семьи или даже ребенку. Всё чаще россияне выбирают для своих четвероногих подопечных полнорационные корма вместо еды со стола, заботясь об их здоровье. Выросло и число добрых людей, которые берут животных с улицы или из приюта.

Когда сейчас заходит речь о чем-то хорошем, о проявлении человеческого в разных сферах жизни, то принято говорить, что «набирает популярность тренд на гуманизацию». «Гуманизируется» все: образование, законодательство, отношение к животным.

За время карантина эмоциональная связь между домашними животными и их владельцами упрочилась еще сильнее. «Родителей» кошек (84%) и собак (86%) из Москвы и городов-миллионников признались, что питомец помогал им отвлечься от тревожных дум и поднимал настроение весь период самоизоляции.

Опросы показывают: люди все чаще «лакомят» питомцев. Более 80% россиян угощают питомца на Новый год (социсследование проведено в декабре 2020 года), а 67% - дарят специальное лакомство. Конечно, это одно из следствий того, что питомец – член семьи. Бренды видят этот запрос и помогают «родителю» и питомцу усилить взаимную привязанность, в том числе через подарок: WHISKAS® традиционно готовит к Новому году праздничные вкусы, другие бренды, например, Pedigree, Dreamies, Sheba ежедневно создают не только приятные, но и полезные лакомства для питомцев, позволяя хозяину не только радовать своего любимца, но и заботиться о его здоровье.

«Гуманизация – устойчивый тренд, который мы наблюдаем на протяжении многих лет. Наша страна уверенно движется в сторону все более ответственного отношения к питомцам. Конечно, этот фактор меняет и их поведение в сторону большей заботы, покупки подарков на праздники и совместного времяпрепровождения с любимцами», - отмечает Дарья Миткевич, бренд-менеджер WHISKAS®.

Pet-friendly среда с понедельника по воскресенье

Хоть и не так быстро, как хотелось бы, индустрия обслуживания откликается на подобные изменения: развивается pet-friendly среда (PF) – появляются PF кафе, куда можно прийти с домашними животными, растет доля недвижимости, которую можно снять под проживание с четвероногим другом, открываются гостиницы для хвостатых и пушистых, можно заказать такси, предусматривающее перевоз питомцев.

Меняется и роль брендов – люди ждут от бизнеса не просто хорошей продукции, но и социальной миссии, вклада в общественную сторону жизни. И пандемия ускорила этот процесс, который получил стремительное развитие и распространение.

Люди ищут бренды, которые близки им идеологически. Сегодня мы покупаем не просто продукты и услуги – мы ассоциируем их со своими убеждениями. В пандемию многие известные бренды активно оказывали безвозмездную помощь. Люди привыкли к этому, поэтому бренды продолжают развиваться в социальном направлении.

«В течение последнего года мы видим, что все большее количество людей волнует проблема бездомных животных, и они хотят принять участие в её решении. К нам обращаются желающие стать волонтерами в приютах для бездомных животных или передать помощь.

Также в поддержку зоозащитных фондов и организаций выступает и бизнес - и это не только бренды товаров или услуг для животных, но и компании из других сфер», - комментирует представитель фонда помощи бездомным животным «РЭЙ».

Пусть все живут девять жизней!

Мы уже больше года живем в условиях пандемии, и запрос общества на поддержку социальной сферы усиливается. Люди сегодня готовы вносить свою лепту в общественную жизнь, но в том случае, если эта помощь будет посильной.

Так, далеко не все люди готовы каждые выходные ездить в приюты для бездомных животных, но помочь их обитателям готовы многие, если это будет легко и не займет много времени. Для таких людей WHISKAS® и «Магнит» придумали специальную благотворительную акцию. С 1 марта по 30 апреля 2021г. покупая продукцию для кошек компании Mars на сумму от 150 рублей во всех магазинах сети «Магнит» в России и зарегистрировав чек на catday.ru, можно выиграть призы для себя и своего питомца. Например, лежанку, массажное кресло, умную колонку. Также с этой покупки каждый покупатель может получить гарантированный кэшбек – 50 рублей, которые он может вывести на телефон или передать фонду «РЭЙ» на поддержку питомцев в приютах. За каждый чек, переданный на благотворительность, WHISKAS® подарит бездомным питомцам 1 килограмм сухого корма – в 10 раз больше, чем годом ранее.

Бизнес помогает не только кормить питомцев в приютах, но и искать им хозяев.

Осенью прошлого года WHISKAS®, совместно с фондом помощи бездомным животным «РЭЙ» запустили социальный проект «Создано лапками». На специальном сайте организаторы разместили анкеты котят из приютов фонда РЭЙ в Москве и Московской области и с помощью креативной рекламы искали им дом.

Весной 2021 года проект получил развитие: теперь хозяев котятам ищут уже не только в Москве и Московской области, но и в Новосибирске, Ульяновске и Самаре. Каждому, кто решится предоставить дом питомцу, бренд подарит специальный набор для адаптации нового пушистого друга с рационом питания на первый месяц (домик-коробка для питомца, рацион питания на первый месяц, подарочный сертификат в зоомагазин Petshop и бесплатная онлайн-консультация в сервисе телеветеринарии Petstory).