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30 апреля 2021 22:10

"Бабушка не ест продукты, которые я приношу": Вдове Крючкова внушили, что ее пытаются отравить

Родные народного артиста СССР продолжают ожесточенную борьбу за его наследство
Анастасия ПЛЕШАКОВААнастасия ПЛЕШАКОВА
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Вдова Николая Крючкова Лидия Николаевна.

Вдова Николая Крючкова Лидия Николаевна.

63-летняя приемная дочь Крючкова Эльвира Николаевна и ее родная дочь Екатерина обратились в правоохранительные органы со встречными заявлениями. Мать не пускает дочку в квартиру и вызывает полицию. Дочка считает, что ее мать может связаться с черными риелторами и продать жилье даже при наличии зарегистрированных там родственников. Речь идет о трехкомнатной квартире, расположенной в районе Арбата. Они написали друг на друга заявление в полицию.

Екатерине пришлось обратиться еще и в Следственный комитет в связи с пропажей своей бабушки – Лидии Николаевны, вдовы Крючкова. Эльвира упекла ее в психиатрическую больницу им.Алексеева. Следователи до сих пор разбираются, на каком основании. В «Кащенко» Лидия Николаевна провела почти два месяца, подхватила там коронавирус, перенесла пневмонию. Но у 90-летней женщины оказался крепкий организм. Она выздоровела, вернулась домой. На этом, увы, «сумасшедший дом» в ее жизни не закончился.

- Эльвира мне в лицо заявляет, что я хочу отравить бабушку, - рассказывает Екатерина об обстановке, которая царит в доме. Родную мать она мамой не называет, только по имени. - Бабушка не ест продукты, которые я приношу из магазина, даже те, что в промышленной упаковке. Ей внушили, что в них может быть яд. Мне действительно страшно за ее жизнь. Ведь это может быть продуманная тактика. Эльвиры постоянно продвигает эту тему с отравлением. Зачем? Она неугомонная. Я уговариваю бабушку переехать ко мне в загородный дом, считаю, что в квартире находиться небезопасно.

Эльвира, приемная дочь Николая Крючкова.

Следственный комитета до сих пор выясняет, на каком основании ее поместили в сумасшедший дом. Психически она совершенно здорова.

- Как Лидия Николаевна себя чувствует сейчас?

- Она самостоятельно ухаживает за собой, может даже приготовить несложную еду, уверенно ходит по квартире. Но обстановка дома нездоровая. Мои вещи Эльвира сложила в мешок. Так она дает мне понять, чтобы я убиралась.

Бабушка рада меня видеть. Мы мило беседуем за чашечкой чая. В это время врывается Эльвира, говорит: «Лида, не бери чашку из ее рук, она тебя отравит». Как не реагировать на этот дурдом?! Бабушка запугана.

В Следственном комитете высказали предположение, что причина всего этого «дурдома» - квартирный вопрос...

По мнению сотрудников СК РФ, предметом спора стала элитная трехкомнатная квартира в центре Москвы, во Власьевском переулке в районе Арбата, в которой прописаны вдова Николая Крючкова, ее дочь, внучка и правнучка. Эта квартира была приватизирована в 2001-м году на четверых. Всеми вопросами тогда занималась Лидия Николаевна. Фактически она и была хозяйкой. Квадратные метры были поделены между четырьмя собственниками в равных долях.

- Недавно я выяснила, что бабушка отказалась от своей доли в пользу моей мамы, а я якобы отказалась от своей - в пользу Анфисы, то есть моей дочери. Вместо четырех стало два собственника – Эльвира и Анфиса, - продолжает Екатерина. - Эльвира считает, что это только ее квартира, что мне там делать нечего (у Кати есть загородный дом, где она и живет – Ред.). Но я от своей доли не отказывалась. Сейчас Следственный Комитет проверяет подлинность подписей под документами.

Мои адвокаты ждут результата почерковедческой экспертизы. Скорее всего придется через суд отменять приватизацию.

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