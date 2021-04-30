Татьяна Догилева прервала молчание о скандале с затравленной Еленой Прокловой

Татьяна Догилева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Скандальные откровения Елены Прокловой оказались миной замедленного действия. Сама актриса, поделившаяся своей болью с Лерой Кудрявцевой, довольно долго не отвечала на звонки и не давала никаких комментариев по поводу случившегося. Елена Игоревна заявляла, что по условиям контракта она не имеет на это права. Однако буквально через день прервала молчание, кратко ответив злопыхателям. А через несколько часов и вовсе дала фактически первое интервью.

Елена Проклова так объясняла свое молчание о скандальных подробностях своего романа с женатым актером. "Дело в том, что я на протяжении 30 дней не могу давать комментарии к этой моей программе", - цитирует актрису ФАН.

Правда, уже на следующий день все же ответила на вопрос о травле: "Каждый имеет право на свое мнение".

А потом объяснила, почему решилась на скандальную исповедь. "Для того, чтобы освободиться от той тяжести, которая всю жизнь была со мной, осознать, что это может кому-то помочь, для этого была проделана достаточно тяжелая внутренняя работа. Я была в него влюблена. Вы поймите, 15 лет - этот такой возраст, когда большинство девушек хотят узнать, что такое взрослая жизнь... Но то, что эти эмоции оказались в такой форме… Вот это ужасно. Хочется уберечь молоденьких девочек от этого... средневековья...", - призналась она в эксклюзивном интервью kp.ru.

Елена Игоревна заметила, что прекрасно понимала, что ее слова "вызовут двойную реакцию". "Меня в данном случае волнует не то, как и что обо мне подумают, а то, как отнесутся к этой проблеме", - призналась она.

Однако вопросов после этого комментария оказалось еще больше. Так, Татьяна Догилева откровения коллеги восприняла неоднозначно. "Верите или нет, мне некоторые подружки рассказывали, что им не дали роль, потому что они отказывали режиссерам. Я даже обижалась, думала: что же ко мне никто не из режиссеров не домогается?", - цитирует ее Собеседник.Ru.