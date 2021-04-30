Запущен сайт о вдохновляющих историях успеха в спорте и культуре «Разряд»

Проект «Разряд» создала команда во главе с Анной Хрусталевой Фото: из личного архива

В России запущен интернет-портал о лидерстве «Разряд». Это информационный ресурс, посвященный вдохновляющим историям личного успеха - в спорте и массовой культуре.

Этот проект создала команда во главе с Анной Хрусталевой – суперфиналистом конкурса «Лидеры России 2020». В настоящее время Анна завершила первую программу Совета Федерации РФ «Женщина-лидер» и участвует в программе Акселератора клуба «Эльбрус» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Авторы называют свой проект социальным. Они надеются, что материалы о знаменитых спортсменах, а также истории людей, изменивших мировую культуру, подтолкнут у читателей интерес к спорту и саморазвитию.

- Мы убеждены, что в жизни обязательно должно быть место спорту, ведь именно спорт придает нам энергию и здоровье, которые необходимы для того, чтобы быть продуктивным и эффективным в своих отраслях. Вдохновляющие истории о знаменитых спортсменах и их профессиональном становлении – это то, что может мотивировать читателей на занятия спортом. Во-вторых, массовая культура, как и спорт, является отражением реальной жизни, пусть иногда и гротескным. Ведь недаром сейчас такой популярностью пользуются фильмы про супергероев – дело в том, что каждый хочет почувствовать в себе суперсилу определенного рода и найти свое место в мире, - уверена Анна Хрусталева.

Неспроста на портале статьи о реальных людях и их достижениях соседствуют с материалами о популярных персонажах массовой культуры. Создатели "Разряда" уверяют:

- Только здесь могут соседствовать вдохновляющие истории о Тони Старке и Зинедине Зидане, Дейенерис Таргариен и Майкле Джордане. Все это вы можете найти в специальном разделе «Лидерство», где мы рассказываем про развитие человека, преодоление себя.

Но и помимо историй о лидерах каждый день на сайте появляются новые авторские материалы про события в мире спорта, кино и сериалов. Это не только привычные аналитические тексты, но и рейтинги, подкасты, викторины и видео, онлайн-эфиры в телеграме.

Например, подкаст ко дню рождения Жан-Клода Ван Дамма про карьерное развитие актера, успехи и ошибки собрал более 43 тысяч просмотров. Ко дню космонавтики был выпущен подкаст про космические фильмы с космическим инженером и известным популяризатором космоса, автором проекта «Море ясности» Антоном Громовым.

На этой неделе на канале «Разряд» в YouTube вышел первый выпуск новой программы «Лидерство в спорте и массовой культуре» - в гостях у Анны Хрусталевой была известная балерина Мариинского театра и Баварского государственного театра Евгения Долматова. Она рассказала про переезд из Керчи в Санкт-Петербург, лучшие балетные школы мира, балет «босиком» и многом другом.

Читателей также призывают следить за материалами проекта в социальных сетях «Вконтакте», Телеграм, YouTube и Instagram.